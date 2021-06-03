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社會 社會焦點 保障人權

土城養護中心33人確診！越籍女在臉書社團求救　竟被當假帳號刪文

記者陳雕文／新北報導

新北市長侯友宜2日宣布，土城長照中心上月28日有80歲長輩確診，市府擴大採檢，其中25名住民以及8名看護陽性確診！衛生局則表示，機構已採分艙分流照顧，將全面淨空消毒。其中一名確診外籍看護的女兒曾於上月29日在臉書求救，稱媽媽染疫還得上班，但內文是簡體字被當作假帳號，慘遭刪文。

▲▼求救。（圖／記者陳雕文翻攝）

▲越籍看護確診，但只能在長照中心裡被簡單隔離，說穿了就是和其他確診看護一起培養病毒，其女兒擔心媽媽的身體，在臉書發文求救，卻因為帳號名字跟字體被誤認為假帳號刪文。（圖／記者陳雕文翻攝）

據了解，該名越籍看護在上月28日確診，於養護中心的3樓隔離，但仍然要到2樓照顧其他長者！認為太不合理，隔天向遠在越南的女兒訴苦，女兒擔心媽媽的身體狀況，隨即在臉書發文求助，全文如下：

「大家好，我媽在XX養老院中心工作，現在裡面已經有幾個人被確診、被感染上了，我媽也是。裡面的老人也很多不想吃飯，有咳嗽病狀了，但是現在我媽身有病還要去照顧人，身體越來越不好。管理也沒有甚麼措施來解決，醫院也不收病人。這樣子下去我真的很擔心我媽的身心。所以請大家給個意見，該打到哪兒個部門問話？」

由於上述的貼文是以簡體字呈現，加上發文者的帳號名稱是越南音譯，不禁令人懷疑整篇文的真實性，就在網友討論的過程，有人留言說，「已經查證該帳號是假的」，過不久該篇文即被刪除。到了本月2日新北市府對外宣布該長照中心有長者確診且多人快篩陽性…後來紛紛確診。

▲▼求救。（圖／記者陳雕文翻攝）

▲女兒2日跟媽媽視訊，請媽媽用鏡頭環繞，發現隔離的環境極為簡陋，僅用簾布簡單隔開，跟一般宿舍無異，裏頭的看護們只能自求多福。（圖／記者陳雕文翻攝）

新北市衛生局表示，25名住民陽性確診病全數送醫，其中1人死亡，另8名工作人員陽性確診，將安排檢疫隔離，合計確診共 33名；檢測陰性住民另送備援單位照顧，原機構將全面淨空清潔消毒，至於感染源仍進行疫調中。確診外籍看護2日跟女兒視訊，原來所有確診的看護是在養護中心裡面檢疫隔離！且大家都只用簾子簡單隔開，不知何時才能接受治療，看護的女兒非常擔心媽媽被扔在裏頭等死。

很多網友紛紛回頭檢討那篇被刪除的求助文，貼出被刪除的內文截圖並留言，「大家還懷疑他…」、「就看到一堆簡體字的就…」、「很多人腦袋裡只有政治沒有資訊判斷能力，那天她被刪文我就在注意會不會有什麼新聞出來，她真的很無奈求助無門」、「那篇文被當假消息」、「真的要跟那位越南家屬說聲拍謝 妳的求救竟被誤當假消息」。

▲▼求救卻被刪文。（圖／翻攝自臉書【我是土城人 我愛土城】）▲▼求救卻被刪文。（圖／翻攝自臉書【我是土城人 我愛土城】）

▲越籍女求救卻被刪文，事後新北市政府公布，該養護中心發生群聚感染事件，大家才回頭反省，「那篇求救文被當作假消息」。（圖／翻攝自臉書【我是土城人 我愛土城】）

但也有聲稱是該養護中心的員工留言說，「我是機構的員工，當時政府已經介入處理了，並沒有那位家屬說的那麼嚴重，而且當時我們也沒有讓那位家人的媽媽上班了，我不知道為什麼他要說的那麼...而且在政府還沒有任何動作下，我們也只能聽指令辦事」。

曾有網友在那篇求救文被刪除之前，留言討論求救訊息並提出質疑，「看了發文者的自介，寫『現居河內』，難道是新住民？但新住民的家人是依親來工作嗎？整個感覺怪怪的」，發文的越籍女用簡體字回應，「我在越南河內，我媽在台灣工作很多年了，現在在新北市土城區的養護中心，我在河內大學學中文」。

▼確診看護的女兒曾在貼文下方留言回應網友。（圖／翻攝自臉書【我是土城人 我愛土城】）

▲▼回應。（圖／記者陳雕文翻攝）

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