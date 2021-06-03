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屏東安泰醫院收到各界捐贈物質　感受「團結凝聚愛台灣」力量

▲安泰醫院收到各界捐贈物質，讓醫護人員暖在心窩 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

▲安泰醫院收到各界捐贈物質，讓醫護人員暖在心窩 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

疫情嚴峻，國內進入三級警戒已到第3週，屏東安泰醫院隨著疫情的升溫，愈加繃緊，全院的醫護同仁不分你我，全力抗疫，也收到許多民間團體或公司致贈給該醫院物質，讓醫護人員感到很暖心。

▲安泰醫院收到各界捐贈物質，讓醫護人員暖在心窩 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

▲▼安泰醫院收到的捐贈物質。

▲安泰醫院收到各界捐贈物質，讓醫護人員暖在心窩 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

隨著疫情嚴峻，東港、潮州安泰醫院這段日子來，愈加繃緊，全院的醫護同仁不分你我，全力抗疫，加強醫療量能，提昇作業效率，開放遠距醫療、電話問診、檢疫門診、分艙分流等，全都是醫院同仁及衛福部，屏東縣衛生局等，共同努力的成果。

但面多變的疫情，安泰醫院還不能鬆懈，但絕不恐懼，連日來，接獲日聯貨櫃貨運公司余東明先生、常利交通公司蘇幸玲先生、台灣三洋電機股份有限公司、匯成投顧公司、STARBUCKS星巴克（屏東東港門市）、揚茗高山冷泡茶行、東港真好火鍋店、傅玄新園義務團、貢茶東港店、永昌生技魚鱗膠原蛋白、優尼克生技公司等送來慰問物質，讓醫護人員感到很窩心，也知道，「抗疫的路上並不孤單」。

安泰醫院榮譽院長蘇清泉在臉書向這些很多熱心民眾表達感謝，頂著炙熱的太陽送來的防疫物資、消毒物品、美食飲品等，這一份份珍貴的心意，在醫護心中撐起了一道柔軟又堅固的屏障，「讓我們可以無畏無懼的繼續前進，感謝你們，感謝大家，讓我們一起攜手團結大步向前行。台灣會贏，我們會贏」。

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