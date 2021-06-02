關懷台東居家隔離者！縣府發送「TT守護包」：鄉親務必遵守防疫規定

▲▼ 台東縣府關懷居家隔離者特發送「TT守護包」。（圖／台東縣政府提供，下同）

記者楊漢聲／台東報導

全台疫情持續延燒，三級警戒已來到第二周，台東縣自5月22日有確診者後，截至6月1日止確診數已達17人，面對看不見的敵人，縣府團隊除持續在第一線全力守護鄉親的健康，貼心關懷特別準備「台東TT守護包」發送給居家隔離民眾，並於5月31日首日發出將近150份送達鄉親手中，縣長饒慶鈴期望鄉親防疫時刻能繼續配合，嚴格遵守防疫規定，齊心守護家園，共渡難關。

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社會處表示，在疫情持續升溫的狀況下，居家隔離是不得不採取的作為，居家隔離民眾心情也會非常不安，縣府團隊對民眾身處隔離中的無助與焦慮感同身受，準備了「台東TT守護包」，透過縣內鄉鎮市公所村里鄰系統，協助發送給居家隔離民眾。守護包送出之前，饒縣長也再三指示同仁要細心檢視內容物，包含衛教貼心關懷、防疫及民生物資，除了蘋果、洋蔥、營養口糧、保久乳等種類多元豐富(綠色飲食)等；同時感謝在地農會的大力幫忙，關山農會贈送米乖乖與池上農會贊助米果等物資。

「台東TT守護包」裝有縣長饒慶鈴的溫馨小卡，鼓勵的小卡上寫著：「台東防疫同心守護，縣府團隊與鄉親同在」，並提供文化處線上閱讀及國家圖書館百部以上線上電影，縣府希望隔離者不因被限制行動而影響日常，防止(黃紫)疫情宅在家，身心靈不孤單；另對每日新增隔離名單滾動發給，以達到落實防疫政策。

饒慶鈴再次提醒鄉親，務必口罩戴好戴滿、減少不必要的社交活動及外出，從自身做好防護，目前大家仍不能心存僥倖及鬆懈，感謝第一線的防疫人員努力堅守岡位勇於承擔，成為鄉親最強而有力的後盾，遵守防疫原則，防止(黃紫)疫情升溫，期盼儘早恢復日常生活。

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