　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

彰化麻將傳染鍊竄升！1民代泡茶也確診　背後疑「巨大職業賭場」

▲▼彰化驚現麻將牌咖傳播鏈，至少8人確診。（圖／翻攝王惠美臉書）

▲▼彰化驚現麻將牌咖傳播鏈，已知至少16人確診。（圖／翻攝王惠美臉書）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化今(2)新增10例，除了2名是在居家隔離中發病外，有3人是桃園陸配茶室女返彰化傳播鏈外，最引人關注的就是麻將牌咖傳播鏈，已知有16人確診，其中1名地方民代也已經染疫，衛生局緊急匡列南彰化13鄉鎮，不排除背後隱藏的是一個巨大的職業賭場群聚，已請警方協助務必要揪出這名害人不淺的麻將王。

▲▼彰化縣線上防疫記者會。（圖／彰化縣府提供，以下同）

[廣告]請繼續往下閱讀...

彰化縣疫情經過水果盤商家族鏈、秀妃養生館後，看似已經有漸漸緩解趨勢，沒想到昨天再新增1名桃園茶室女到彰化KTV及小吃部工作，傳染給2名陸配茶室女，今天再新增陸配男友及1名女室友也確診，其中還與湳底社區歌唱班有關。

原先以為「台中彰化社交群聚」一案，是家庭中小女兒帶台中朋友回家，意外造成7人確診、確診原因今天全部出爐，衛生局進一步調查發現，這家庭母親的姊姊曾於16日從新北市南下彰化參加牌咖聚會，與一名60多歲男子打過牌，並在妹妹家中過夜，最後於5/22發病、5/23確診。

▲▼彰化驚現麻將牌咖傳播鏈，至少8人確診。（圖／翻攝王惠美臉書）

而該名60多歲男子又曾出入多個麻將聚會場所與他人打牌，並於5/20發病、5/31確診、另外日前有1名因泡茶染疫的地方民代，因感染源不明，疫調結果出爐也與牌咖群聚有關。

葉彥伯表示，麻將傳染鏈造成5月底一波群聚感染，由於牌咖們跨縣市、跨鄉鎮、參與者不一定互相認識，又長時間共處同一個空間，容易擴散到同住家人、社交場所或職場，「應該還有更多個案」，直言比水果販賣商一案的風險性更高。

▲▼彰化縣線上防疫記者會。（圖／彰化縣府提供，以下同）

衛生局也公開今天的確診者足跡表，在5月16日到6月2日長達17天，全落在埤頭鄉 (十號路、福德路、復興巷及中南路)、員林市惠明街等等，葉彥伯更在鏡頭前緊急對外公開喊話，如果有有到過彰化的打麻將，若有身體不適請務必通知衛生局緊急進一步採檢。

▲▼彰化縣長王惠美召開記者會說明疫情。（圖／翻攝王惠美臉書）

小燕姐跪求疫苗被嗆「國寶」！全台首例護理師右手韌帶被確診男砍斷　學姐心痛

絕美「負離子吹風機」才999元！速乾同時護髮　一支搞定超方便　

ET快訊
快訊／新北半個月確診「死亡83人」　今增加9死
嬌生稱「疫苗只跟政府機構協商」　佛光山回應了！
男友是防疫破口！常參加「5人↑聚餐」還慶生　她批自私怒檢舉
「郭台銘犯了老毛病」　美教授揭買疫苗真相
獨／小煜突帶護理師老婆做快篩！　原因曝光
32歲女直播主確診足跡曝　無法確定感染源
想借紓困10萬「All in金融股」　女友氣暈狂勸

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

低溫宅配大爆量！交部出手了　「嘉里大榮」確認還能接單

佛光山想買疫苗…嬌生稱「只跟政府機構協商」！總會長趙怡回應了

美容髮業停業？高雄市暫不跟進　公布6點理髮健康指引

男友是防疫破口！常參加「5人↑聚餐」又慶生...她批自私怒檢舉

竹科社區篩檢站啟用！也能PCR採檢　林智堅：守護「護國神山群」

麥當勞餐點堆滿架沒人送！　外送員曝「棄單內幕」：傻子才接

31歲正妹「初吻還在」！友曝完美條件「太宅太懶？」　網力挺：開心就好

基隆安樂市場延至6月10日復市　崁仔頂魚市最早推實聯制

乾旱農損累計近8億！屏東愛文芒果最傷　荔枝、椪柑也受波及

賣命站第一線卻被砍！她見急診室「1公告」不捨醫護：心酸酸的

護師被砍、病患拔面罩嗆一起死　她狂砲轟：指揮中心只會報數！

工人空曠處脫罩吃飯被民眾檢舉 他心疼：1張罰單2天工錢就沒了

68歲媽確診撥電話卻「無法說話」　肺部已塌陷...女兒爆哭生死道別

家人去海灘15歲少女「獨留飯店」　男子怪招撬開門！她1句話脫險

曹佑寧超狂加速逆轉接力賽！三度奪MVP　小刀跌倒仍拍手：我要打他屁股XD

長太像！哥戴假髮+穿裙子還化妝　全身copy妹妹...連媽媽都認錯XD

麵店防疫出奇招！錢幣全放鐵盤　下秒進烤箱...醫：70度可殺病毒

暖男見「路上未戴口罩」急遞一片　單車騎士錯愕接過戴上：謝謝你！

在家防疫！網紅推3種泡麵吃法　麻辣蒸蛋吸入大量湯汁口感超讚

高雄逆耳兒不聽勸「揪友打麻將」　6人群聚遭罰...爸嘆：就跟你說！

低溫宅配大爆量！交部出手了　「嘉里大榮」確認還能接單

佛光山想買疫苗…嬌生稱「只跟政府機構協商」！總會長趙怡回應了

美容髮業停業？高雄市暫不跟進　公布6點理髮健康指引

男友是防疫破口！常參加「5人↑聚餐」又慶生...她批自私怒檢舉

竹科社區篩檢站啟用！也能PCR採檢　林智堅：守護「護國神山群」

麥當勞餐點堆滿架沒人送！　外送員曝「棄單內幕」：傻子才接

31歲正妹「初吻還在」！友曝完美條件「太宅太懶？」　網力挺：開心就好

基隆安樂市場延至6月10日復市　崁仔頂魚市最早推實聯制

乾旱農損累計近8億！屏東愛文芒果最傷　荔枝、椪柑也受波及

賣命站第一線卻被砍！她見急診室「1公告」不捨醫護：心酸酸的

小商人在美國刊登「T霸廣告」：賣給台灣更多疫苗

甘肅馬拉松21人身亡　陸體育局：暫停所有新興高危險體育賽事！

快訊／新北半個月確診死亡83人！今增加9死皆為60歲以上

認識居家常見燈飾！「照明配置4撇步」照亮好生活

民團公布優秀司法正義委員名單　朝野4立委獲獎理由曝光

奴才自製「2顆奇異狗」解釋功效　「每日吸一口」網笑噴：想報名

低溫宅配大爆量！交部出手了　「嘉里大榮」確認還能接單

佛光山想買疫苗…嬌生稱「只跟政府機構協商」！總會長趙怡回應了

台東立委劉櫂豪送300杯飲料挺醫護　感謝部東醫院扛重任

旺宏辦「閱讀科學找樂子」寫作活動　2600名高中生熱情參與

24歲美女業務員自摔身亡？ 驗屍報告「逆轉」打臉目擊者

生活熱門新聞

快訊／苗栗+12「京元電爆群聚」

快訊／再增12死！今增372本土、177校正回歸

確診男砍3護理師　女兒道歉了

獨／高雄連鎖早餐店疑4人染疫　店長發足跡文致歉

6／14若要降二級　醫曝得做好一件事：今確診會再降

今公布549例本土！陳時中坦言：疫情沒有往下降

今確診+校正回歸「共549例本土」新北310例最多　各縣市分佈曝光

被批詛咒人！朱學恒「粉專退讚數驚呆」

郭董捐BNT缺一項「關鍵文件」

快訊／確診男瘋砍護理師！3警PCR結果出爐

國內首例！30多歲男打AZ疫苗出現「血栓」

「很多人現在罵沒疫苗打」　台大醫預言未來光景

疫情反爆逃難潮！長榮下周飛美大增班

即／抓到了！仁惠醫院總務釀院內＋賭場8感染

更多熱門

相關新聞

基隆護理之家染疫！林右昌支持長照員優先打疫苗

基隆護理之家染疫！林右昌支持長照員優先打疫苗

基隆市今（2日）新增18例個案中，其中有2例為護理之家住民（案9039、案9230），日前進行預防性篩檢後採檢確診。由於養護之家確診有增加情形，累計3例，被問到是否將長照人員列為優先施打對象，市長林右昌表示，支持也同意，目前已反映中央，據他了解，中央已在研議考量。

盧秀燕譴責醫療暴力鬧事一律重懲

盧秀燕譴責醫療暴力鬧事一律重懲

疫情升溫焦慮劇增　心理師：6建議緩解壓力

疫情升溫焦慮劇增　心理師：6建議緩解壓力

霧峰農會防疫蔬菜箱500箱2小時秒殺

霧峰農會防疫蔬菜箱500箱2小時秒殺

白河新增確診個案「強陽性」　還不配合疫調

白河新增確診個案「強陽性」　還不配合疫調

關鍵字：

台灣防疫新冠疫情社區感染彰化茶花女陸配確診牌咖

讀者迴響

熱門新聞

紓困4.0「中央+地方措施」懶人包

快訊／苗栗+12「京元電爆群聚」

快訊／再增12死！今增372本土、177校正回歸

正妹打疫苗「狂裸香肩露半球」網看傻

確診男砍3護理師　女兒道歉了

神明早警示疫情！宮廟求籤2年都同結果

快訊／侯友宜：長照工作者全快篩　造冊3.4萬住民及員工優先打疫苗

獨／高雄連鎖早餐店疑4人染疫　店長發足跡文致歉

6／14若要降二級　醫曝得做好一件事：今確診會再降

謝忻凌晨4點出門慢跑！目睹路人「脫罩抽菸」

紓困4.0補助擴大！蘇貞昌裁示2類人可領3萬紓困金

下雨堅持放尿！阿金變土河馬燦笑

今公布549例本土！陳時中坦言：疫情沒有往下降

疫情擴散！柯文哲預言：北市狀況「三週後會發生在全台灣」

歐陽娜娜、張柏芝差21歲撞衫

更多

最夯影音

更多
護師被砍、病患拔面罩嗆一起死　她狂砲轟：指揮中心只會報數！

護師被砍、病患拔面罩嗆一起死　她狂砲轟：指揮中心只會報數！
工人空曠處脫罩吃飯被民眾檢舉 他心疼：1張罰單2天工錢就沒了

工人空曠處脫罩吃飯被民眾檢舉 他心疼：1張罰單2天工錢就沒了

68歲媽確診撥電話卻「無法說話」　肺部已塌陷...女兒爆哭生死道別

68歲媽確診撥電話卻「無法說話」　肺部已塌陷...女兒爆哭生死道別

家人去海灘15歲少女「獨留飯店」　男子怪招撬開門！她1句話脫險

家人去海灘15歲少女「獨留飯店」　男子怪招撬開門！她1句話脫險

曹佑寧超狂加速逆轉接力賽！三度奪MVP　小刀跌倒仍拍手：我要打他屁股XD

曹佑寧超狂加速逆轉接力賽！三度奪MVP　小刀跌倒仍拍手：我要打他屁股XD

熱門快報

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！
最即時！最多元！最豐富！

【有獎】寫出疫情下的心聲

【有獎】寫出疫情下的心聲

疫情重創經濟，中小企業面臨倒閉，醫療崩壞在即！在動盪中，寫出屬於你的故事。

618年中慶 不買對不起毛孩

618年中慶 不買對不起毛孩

6/1-6/30 年中慶！寵物雲毛毛商城全館滿額享折扣，最高可折600元，不買對不起毛孩！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面