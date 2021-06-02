彰化麻將傳染鍊竄升！1民代泡茶也確診　背後疑「巨大職業賭場」

▲▼彰化驚現麻將牌咖傳播鏈，已知至少16人確診。（圖／翻攝王惠美臉書）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化今(2)新增10例，除了2名是在居家隔離中發病外，有3人是桃園陸配茶室女返彰化傳播鏈外，最引人關注的就是麻將牌咖傳播鏈，已知有16人確診，其中1名地方民代也已經染疫，衛生局緊急匡列南彰化13鄉鎮，不排除背後隱藏的是一個巨大的職業賭場群聚，已請警方協助務必要揪出這名害人不淺的麻將王。

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彰化縣疫情經過水果盤商家族鏈、秀妃養生館後，看似已經有漸漸緩解趨勢，沒想到昨天再新增1名桃園茶室女到彰化KTV及小吃部工作，傳染給2名陸配茶室女，今天再新增陸配男友及1名女室友也確診，其中還與湳底社區歌唱班有關。

原先以為「台中彰化社交群聚」一案，是家庭中小女兒帶台中朋友回家，意外造成7人確診、確診原因今天全部出爐，衛生局進一步調查發現，這家庭母親的姊姊曾於16日從新北市南下彰化參加牌咖聚會，與一名60多歲男子打過牌，並在妹妹家中過夜，最後於5/22發病、5/23確診。

而該名60多歲男子又曾出入多個麻將聚會場所與他人打牌，並於5/20發病、5/31確診、另外日前有1名因泡茶染疫的地方民代，因感染源不明，疫調結果出爐也與牌咖群聚有關。

葉彥伯表示，麻將傳染鏈造成5月底一波群聚感染，由於牌咖們跨縣市、跨鄉鎮、參與者不一定互相認識，又長時間共處同一個空間，容易擴散到同住家人、社交場所或職場，「應該還有更多個案」，直言比水果販賣商一案的風險性更高。

衛生局也公開今天的確診者足跡表，在5月16日到6月2日長達17天，全落在埤頭鄉 (十號路、福德路、復興巷及中南路)、員林市惠明街等等，葉彥伯更在鏡頭前緊急對外公開喊話，如果有有到過彰化的打麻將，若有身體不適請務必通知衛生局緊急進一步採檢。

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