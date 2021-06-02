疫情升溫焦慮劇增！學習專注轉移　心理師：6建議緩解壓力

▲李小姐懷疑自己是否已受病毒感染，所幸篩檢結果為陰性，頓時放下心中大石。（圖／門諾醫院提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

從事金融櫃台服務的38歲李小姐，近日總感覺喉嚨卡卡、癢癢，由於家中有老有小，眼看疫情升溫，內心恐懼與焦慮也隨之而來，幾個夜晚都無法好好入眠，懷疑自己是否已受病毒感染又擔心一旦患病家人該怎麼辦？李小姐帶著忐忑的心到醫院進行篩檢，所幸篩檢結果為陰性，李小姐頓時放下心中大石。

門諾壽豐分院臨床心理師陳癸方表示，受疫情影響，不少民眾出現了焦慮與恐慌，建議民眾學習將「專注」放在自己可以控制的事情上，做好自我防護才能降低焦慮。

新冠肺炎疫情嚴峻，全台實施三級警戒，民眾配合中央流行疫情指揮中心呼籲非必要移動、減少外出的政策，在家每天盯著確診數字不僅神經緊繃，還有一堆網路訊息在社群裡流傳，甚至隨著確診及死亡數的增加，民眾的焦慮與不安也與日俱增，不論是身心或是經濟都面臨極大的壓力，如何安定身心，專家表示，既然無法完全阻斷病毒的傳播，就試著學習專注在自己可以控制的事情上，提升防護力，才能杜絕新冠病毒的侵襲。

門諾壽豐分院臨床心理師陳癸方說，民眾可以藉由以下6點建議，做好自我身心的調適。

1、遵守中央疫情指揮中心的規定，戴口罩、勤洗手、勤消毒、少出 門、保持社交距離。

2、以看官方發布的訊息為主，甚至一天只看一次疫情相關重要訊息 ，避免心情起伏大，增加焦慮感。

3、維持生活作息，保持原有的生活規律，該做什麼就做什麼。

4、找一些在家可以做的活動，學習讓自己放鬆，例如閱讀、聽音樂 、追劇以及簡易的居家運動、瑜珈；讓自己的身心靈保持平靜。

5、接納情緒，疫情期間感受到焦慮、害怕、憤怒、難過、恐慌等都是很正常且自然的，告訴自己要接納這些情緒的產生，然後透過3-5分鐘的深吸慢吐，緩和情緒，讓自己平靜。如果願意，也可試著告訴信任的親友，分享心裡的情緒。

6、居家防疫並不是與世隔絕，可以透過社群軟體傳達關心與情感上 的交流，讓彼此知道還是有人在關心。

身心科醫師鍾德表示，面對疫情的來勢洶洶，許多店家也因此暫停營業甚至關門倒閉，無薪假、失業潮接踵而至，面對心理及經濟上的龐大壓力，有些民眾已出現失眠、恐慌、對生活感到洩氣、失望，甚至害怕面對人群等現象，如未能盡早就醫，恐怕會造成更嚴重的身心疾病，呼籲民眾應多關心家人及身旁的朋友，並給予正向的鼓勵與支持，以免陷於不健康的情緒中惡性循環，造成更嚴重的後果。

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