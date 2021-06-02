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美容髮業停業？高雄市暫不跟進　公布6點理髮健康指引

▲高雄市政府公布理髮健康指引 。（圖／高雄市政府提供）

▲高雄市政府公布理髮健康指引 。（圖／高雄市政府提供）

記者吳奕靖／高雄報導

桃園市長鄭文燦1日宣布美容美髮業暫停10天，高雄市是否會跟進？市長陳其邁找來高雄縣醫師公會王宏育理事長說明，強調理髮屬於美國德州醫學會公佈的第六級風險場域，建議這陣子能不去就不去，但是真的要去的話，可依照6點的理髮健康指引。

王宏育醫師表示，根據美國德州醫學會的分類，像是最嚴重的是酒吧、大型演唱所，9級是去購物中心買東西，5級為聚會派對，美容理髮是屬於6級很危險！所以建議這陣子能不去就不去，真的要去的話，可以依照高雄市公布的「健康理髮」指引，總共有6項。

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▲高雄市政府公布理髮健康指引 。（圖／高雄市政府提供）

▲高雄市政府公布理髮健康指引 。（圖／高雄市政府提供）

這6項安全指引分別是實聯制預約制盡量預約、不要一群人在裡面等，如果等要有社交距離，最好在室外等，另外理髮師跟顧客全程戴口罩最安全，剪髮前後可以用酒精消毒，包括工具座椅圍巾消毒，圍巾最好使用一次性，記得千萬不要洗髮吹髮，王醫師強調待得越久，風險越高。

另外可以用隨身酒精瓶消毒乾淨，回家後把髒衣服脫起來、手消毒後，再洗頭洗身體最好，也提倡家庭理髮，家裡有工具也能家庭理髮。 

▲高雄市長陳其邁6月2日防疫記者會 。（圖／高雄市政府提供）

▲高雄市政府公布理髮健康指引 。（圖／高雄市政府提供）

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