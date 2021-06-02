外媒指陸阻德售台BNT疫苗　陸委會不評論「但籲對岸自重」

▲陸委會副主委、發言人邱垂正。（圖／記者蔡紹堅攝）



記者蔡紹堅／綜合報導

義大利媒體《真相報》（La Verità）近日報導，主導德國BNT原廠拒絕台灣購買疫苗的，就是大陸政府。對此，陸委會2日表示，對外媒報導沒有評論，但呼籲對岸自重，停止在疫苗議題上附加政治目的與阻攔。

陸委會指出，人民的健康安全至關重大，疫苗是用於拯救生命；任何夾帶對台政治意圖與設計都是違背人道與人性。

陸委會強調，在台灣政府與全民致力防疫及廣泛向國際爭取疫苗之際，再次呼籲對岸自重、停止在疫苗議題上附加政治目的與阻撓，更不該介入干擾台灣社會穩定。

▼德國BioNTech藥廠。（圖／路透社）



此外，大陸國台辦主任劉結一1日針對台灣近期疫情表示，兩岸同胞是休戚與共的命運共同體，大陸願意盡力幫助廣大台灣同胞度過疫情防控難關，希望廣大台胞盡快掃除障礙，有效控制疫情，確保生命健康安全，恢復正常生活。

陸委會則回應，中共為達政治目的，不僅長期在國際上打壓我方參與WHA、介入阻撓台灣對外取得疫苗，更趁台灣疫情嚴峻之際，毫不掩飾地阻撓友我國家的可能援助，密集操弄疫苗議題，企圖破壞台灣社會的團結抗疫。

陸委會強調，對於中共近期一而再、再而三以台灣人民的生命健康安全為名，進行統戰分化操作，我們相信，中共藉疫苗對台統戰施壓還會持續，我們更相信，台灣多數民眾早已看清陸方見縫插針的話術伎倆，台灣社會不會在脅迫分化之下，動搖我們的民心士氣。