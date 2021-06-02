快訊／侯友宜警告6區風險上升　「林口三峽瑞芳永和汐止鶯歌」

記者羅婉庭／新北報導

中央流行疫情指揮中心2日表示，國內新增372例本土COVID-19確定病例，另有校正回歸本土個案177例，總計549例。確診個案中新增12例死亡。新北市長侯友宜2日表示，林口、三峽、瑞芳、永和、汐止、鶯歌等6區的風險上升。其中，板橋、中和、三重、新莊、新店、永和、土城則為熱區，其中又有28個中熱里。

侯友宜指出，這幾個重中之重的區域要儘速快篩，市場加強人流管制，非必要勿外出，非民生場所停營業，加強消毒次數。

侯友宜公布各區累計數量，板橋885例，中和635例，三重453例，新莊352例，永和324例，土城309例，新店210例。此外，侯友宜特別強調，樹林、汐止、林口、三峽、泰山、瑞芳的數據有上升，則需要密切觀察。

▼新北市長侯友宜宣布7個區為重度熱區。（圖／翻攝直播）

指揮中心指出，今日本土個案共549例，分布地區以新北市310例最多，其次為台北市152例、桃園市28例、基隆市18例、苗栗縣12例、彰化縣10例、高雄市5例、台東縣4例、台中市3例，新竹縣及臺南市各2例，新竹市、南投縣及花蓮縣各1例。

其中，雙北地區以外縣市87例中1例有萬華活動史，65例已知感染源，21例關聯不明。相關疫情調查持續進行中。

指揮中心表示，今日新增之372例本土病例，為207例男性、165例女性，年齡介於未滿5歲至90多歲，發病日介於今(2021)年5月2日至6月1日。另校正回歸個案177例中，為96例男性、81例女性，年齡介於未滿5歲至80多歲，發病日介於5月13日至5月30日。

▼新北最新疫情。（圖／翻攝直播）