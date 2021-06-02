確診通緝犯「赤腳搭捷運」遭鎖定　萬華華西街住處被逮沒反抗

記者張君豪／台北報導

台北市聯合醫院仁愛院區一名確診的傷害通緝犯陳進福（71歲、經查有多項前科），2日清晨心情鬱悶持棍棒砸毀該院區檢疫隔離空間的窗戶，警員到場將他壓制，醫護人員也趕緊補打鎮靜劑讓他安靜入睡。上午9點，陳男趁醫護人員忙碌時，從隔離病房區域後門逃脫，隨即步行搭乘捷運離開，大安警方緊急調閱監視器，下午1點半左右在捷運龍山寺站旁華西街住處將他逮捕到案，目前警方著防護衣、手套、口罩將他押回仁愛醫院。





▲大安警分局瑞安所戒護一名篩陽通緝犯卻讓人犯跑掉，所幸警方下午在萬華逮捕該名通緝犯。（圖／記者黃彥傑攝）

大安警方表示，陳男逃離仁愛院區後即調閱監視器，發現陳身穿黑色西裝、深色長褲卻赤腳步行逃離醫院，搭乘捷運往萬華龍山寺站，瑞安派出所立即動員所有線上警力，趕赴龍山寺附近搜尋。

▲市立聯合醫院仁愛院區外，警衛拿盾牌戒護。（圖／記者黃彥傑攝）

由於陳男穿黑西裝外套、赤腳、戴口罩搭乘捷運，行徑相當詭異，警方根據他下車地點，沿著龍山寺站周遭展開搜索。警方表示，陳男精神狀況不佳，離家多年，平常在龍山寺、華西街一帶出沒，經常露宿街頭，專案小組據此研判他可能會返回街友出沒的龍山寺旁公園，派員到場搜查，順利在下午1時30分左右在華西街陳男住處找到他，他並未抵抗，相當配合，回到仁愛醫院隔離。

警方根據台北市衛生局專業意見，陳姓通緝犯雖然快篩呈現陽性反應，但PCR核酸檢測結果尚未出爐，醫護人員認為陳男並無肺炎症狀，有可能是偽陽性，但仍需等PCR檢測結果出爐才能讓警方押解歸案。

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