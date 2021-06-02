台南「白河家庭群聚」增2確診　聚賭、應召裁罰共174萬元

記者林悅／台南報導

中央流行疫情指揮中心公告，全國新增372例本土個案，台南新增2例本土案例，案9158女性及案9159男性為70餘歲同住夫妻，二人為白河家庭群聚案7318、案7319、案7320之鄰居，相關場所已完成清消。

▲台南市長黃偉哲公布台南市新增2例本土病例疫調足跡及施打疫苗類別順序及市警局取締職業賭場、色情的案情與裁罰情況。（圖／記者林悅翻攝，下同）

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黃偉哲市長指出，衛生所於5月31日針對白河家庭群聚該里別之高風險族群進行社區篩檢共90案，案9158與案9159二人經採檢後於6月1日確診。個案在5月24日上午6時30分至7時到過白河山產市場，全程有佩戴口罩，其餘時間僅於住家與住家旁的私人土地活動，相關活動場所已完成清消。

衛生局長許以霖指出，有關疫苗施打，台南市分配到1萬6千劑疫苗，規劃施打對象為第一類醫事人員、環保局清消人員、殯葬人員、清消化學兵、飛行員、警察、消防救護人員、長照機構照服及護理人員、社工，將依此順位施打。

台南市警局長方仰寧指出，佳里分局27日查天九牌職業賭場計13人聚會賭博，除依賭博罪及社維法移送裁罰外，另移台南市衛生局，依傳染病防治法分別裁以賭場負責人新台幣12萬元、賭客每人6萬元，共84萬元罰緩，方仰寧局長再次呼籲「停止室內5人以上，室外10人以上」之聚會，違反者，依傳染病防治法第37條第1項第1款及第67條第1項第2款規定，處新臺幣6萬元以上30萬元以下罰鍰。

另，台南市警五分局6月1日分別在台南市北區2棟大樓出租套房，查獲10名越南籍女子從事性交易，除依妨害風化、社維法送辦裁罰外，因另涉嫌違反傳染病防治法第37條第1項第2款及第67條第1項第2款，案移台南市衛生局，將裁以媒介者2人各加重裁罰新台幣12萬元、外籍女子10人、嫖客1人各裁罰6萬元，共罰90萬元。

黃偉哲指出，防疫期間不容有防疫破口，他宣布下次查獲聚賭、色情等相關群聚活動，為了防疫，在法令許可下將公布涉案人姓名、地址，甚至照片的相關資訊，其他民眾提高警覺。

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