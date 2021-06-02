2對象疫苗順位提前！長照人員改列第5類、75歲以上長者增列第6類

▲AZ疫苗接種 。（圖／記者李毓康攝）

記者洪巧藍／台北報導

雙北發生長照機構群聚事件，還有住民死亡，市長柯文哲、侯友宜皆喊出長照機構人員優先接種疫苗。中央流行疫情指揮中心今（2）日說明，目前針對年長、重症高風險族群接種疫苗順位往前移，初步規劃將原本列第6順位的長照人員改列第5順位，另將75歲以上更高齡的長者單獨增列第6類對象，目前還在簽核作業中。

指揮中心目前開放公費接種對象為雙北1~3類（醫事人員、防疫人員、一線高風險人員）、其它縣市僅限第1類對象接種，至於長照社福機構工作人員與受照顧者原列第6類，估計符合資格人數約20萬人，現階段屬於暫緩接種。

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莊人祥受訪表示，已經著手修改順位，長照機構人員會從第6順位前移至第5順位；至於長者的部份，原規劃第八順位為65歲以上長者，指揮中心現在單獨將75歲以上更高齡長者單獨分類至第6順位，其餘順延，原10類優先對象擴大為11類優先對象，目前都還在簽核作業。

在接種順位調整之前，地方政府是否可以調整長照人員優先接種，指揮官陳時中表示，現在希望地方政府依照原本規範去做，「如果原規劃對象疫苗接種需求都已滿足，施打對於地方政府認為需要加強的對象，我們也不反對，但不能把原來要求對象跳過去，讓其它人先打，這樣我們就不同意了。」