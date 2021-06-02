快訊／仁愛醫院確診男砸窗落跑　北捷曝足跡「大安站到龍山寺站」

記者蘇晏男／台北報導

新北雙和醫院近日才發生確診者持刀砍傷醫護，沒想到台北市立聯合醫院仁愛院區一名新冠肺炎患者2日不僅持木棍敲打破壞組合屋玻璃，且未經允許逃出醫院，甚至還搭捷運落跑。對此，台北捷運公司進一步表示，陳男由大安站進站搭車至台北車站轉搭板南線至龍山寺站出站，沿途並未與車站服務人員接觸且全程戴口罩，北捷已立即加強完成相關車站清消及並將所搭乘3部列車送回機廠加強全面清消作業。

事件發生在2日凌晨12時21分，一名陳姓男性病人至仁愛院區急診就醫，經確認是新冠肺炎確診個案，立即安排在組合屋觀察治療，但沒想到，3時許他突然要求開立安眠藥，隨後情緒失控持木棍破壞組合屋玻璃；院方當下立即通報轄區員警來院制止，經醫師評估後，開立鎮靜安眠劑使用，病人情緒稍微緩和，待本院安排後續安置場所，但病人於上午9時許未經許可自行離院。

經查，陳男為一名通緝犯，離開後醫院後還搭乘捷運落跑，而警方立刻循線查緝，最終於2日下午1時30分許在萬華將人逮捕到案。

對此，北捷強調，已立即全程掌握搭乘捷運路徑，包含大安站、台北車站及龍山寺站等，確認並未與捷運服務人員接觸，相關車站動線及列車均已完成加強消毒，敬請旅客安心，後續並將全力配合警方調查。

北捷表示，2日上午接獲警方通知，該疑似確診病患搭乘捷運訊息，立即調閱相關監視器確認，該病患搭乘全程佩戴口罩，由大安站進站搭車至台北車站轉搭板南線至龍山寺站出站，沿途並未與車站服務人員接觸，北捷已立即加強完成相關車站清消及並將所搭乘3部列車送回機廠加強全面清消作業。

北捷強烈譴責該名疑似確診病患搭乘捷運行為，也再次呼籲及提醒旅客，搭捷運請全程佩戴口罩、避免交談並勤洗手，如感冒或身體不適則請佩戴口罩儘速就醫，避免搭乘大眾運輸系統。

北捷強調，目前捷運各場站清消頻率由原4小時加密為2小時；列車營運時間清消頻率，由原8小時加密為4小時；捷運系統及各場站，均經環保局及陸軍第六軍團33化學兵群加強清消；民眾進入捷運車站（含售票處、車站大廳等區域）、中山及東區地下街等，務必全程佩戴口罩，違者開罰3,000元至1萬5000元，也提醒旅客電子票證加值或購買單程票，請多利用捷運自動售票機，多用機器減少人員接觸，防疫更安心。

▼北市聯合醫院醫仁愛院區 。（資料照／記者洪巧藍攝）

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