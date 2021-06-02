快訊／侯友宜：長照工作者全快篩　造冊3.4萬住民及員工優先打疫苗





▲侯友宜。（圖／新北市衛生局提供）



記者羅婉庭／新北報導

新北市長侯友宜2日宣布，今起針對社會局、衛生局長照機構等單位的照顧者、被照顧者共3.4萬人列冊，針對照顧者、工作人員全面進行篩檢，找出陽性個案，住民則是待疫苗進口後一律施打，避免長照機構的長輩都有慢性病，染疫後會造成重症。

侯友宜上午主持市政會議時強調，長照機構中照顧者2萬1000人、被照顧者1萬3000人，加起來總共是3.4萬人，這些人都是高風險群，除了落實分艙分流、隔離照顧，要求即日起除了一定要篩檢外，另要求造冊後續優先施打疫苗，長輩保護力比較弱，這部分一定要先做，疫情沒有樂觀的權利。

新北土城養護中心28日有一名80歲長輩出現發燒症狀，PCR結果為陽性，隨即住院治療，市府獲報後立即啟動緊急應變作業，將34名住民及11位工作人員進行快篩。

衛生局表示，快篩結果發現34位住民中有20位陽性、14位陰性；11名工作人員有5位陽性、6位陰性，機構立即採取分艙、分流、分樓層方式照顧，全員進行相關健康狀況監測，市府也提供相關防護衣及物資支援。

侯友宜說，在長照、安養機構的被照顧者有的是慢性病，像洗腎都要到醫院看病再回機構，些從外面易帶感染源回來的照顧者與被照顧者，疫苗還沒進來之前，務必嚴格落實分艙、分流、隔離照顧。

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