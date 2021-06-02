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累計6655病例！雙北確診地圖曝光　新北再一淨土「坪林+1」淪陷

▲▼0602台北市累計病例總數地圖（圖／ETtoday）

▲0602台北市累計病例總數地圖（圖／ETtoday）

網搜小組／鄺郁庭報導

今（2）日公布國內再增372本土病例，另有177例校正回歸，其中以新北市310例最多，其次為台北市152例，兩市近1個月確診數加起來已有6655例。今日雙北首長照慣例下午召開記者會說明，台北市長柯文哲公布12行政區確診數字，以及3快篩站陽性率為5.3％；新北市長侯友宜則公布了最新的「熱區風險里區分表」，包括：七大熱區、28個「重熱里」。

台北市自2021年4月25日至2021年6月2日累計病例2708人，萬華1241例最多，其次為文山212例、信義170例、中正164例、大同136例、中山131例、大安134例、北投111例、松山98例、南港82例、內湖90例。

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柯文哲表示，中央指揮中心公布確診人數是549例，有12例死亡，不過大家不用太驚慌，雖然今天500多人比昨天多很多，但只是反映這段時間案例變多，有時候是PCR的檢驗時間卡住、上傳時間卡住，若大家不是很堅持要當天數據資料，「大概看趨勢就好。」大概一週前數據比較正確，最近一週數據常有補件問題，比較沒那麼清楚。

▲▼0602新北市累計病例總數地圖（圖／ETtoday）

▲0602新北市累計病例總數地圖（圖／ETtoday）

新北市自2021年4月26日至2021年6月2日累計病例3947人，在確診人數分佈上，板橋885例，中和635例，三重452例，新莊352例，永和324例，土城309例，新店210例為熱區。

另外其他區域的部分為，蘆洲152例、汐止113例、樹林99例、五股92例、淡水79例、林口68例、三峽52例、泰山47例、深坑19例、八里17例、鶯歌15例、金山4例、石碇8例、瑞芳7例、貢寮1例、三芝1例、石門1例、坪林1例，平溪、烏來及雙溪維持0確診。

侯友宜表示，28個「重熱里」為板橋7里、中和8里、三重2里、新莊3里、新店2里、永和3里、土城3里，他呼籲這些「重熱里」的里民儘速前往快篩，市場也採更嚴格的人流管制，民眾非必要不要外出。

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