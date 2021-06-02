疫情擴散！柯文哲預言：北市狀況「三週後會發生在全台灣」

記者袁茵／台北報導

指揮中心2日宣布，新增372例本土確診，以及校正回歸177例，總計549例，以新北市310例最多，其次為台北市152例，並新增12例死亡。台北市政府2日下午召開防疫記者會，台北市長柯文哲表示，以台北經驗來看，疫情從萬華慢慢擴散至其他11區，台灣在高鐵成立後成為「一日生活圈」，發生在北市的狀況，三週後一定會發生在全台。

面對北市疫情仍嚴峻，台北市政府2日下午3時30分召開防疫記者會。關於國產疫苗問題，柯文哲指出，現在感染已經滲透到北市各個地方，用目前管制方式停課、停餐廳和夜市，勉強可以維持，但要思考能維持多久？若停掉北市大約5000家美甲、美髮業，那吃飯問題怎麼解決？2週還可以，但拖久會有問題。

柯文哲表示，要思考如何維持到打疫苗為止，疫苗沒打之前只要放鬆確診案就會飆升，他自己支持台灣本土生技產業，也支持台灣疫苗產業，這是重要國防必須東西，只是現在情況不同，若國際上認證的疫苗價格不會太離譜，能打一些就是打一些，至少先擋一下。

柯文哲提及，目前疫情還在雙北，還沒有太擴散，若在此地區先打疫苗，至少可以封住，不然時間久了，以台北經驗來看，從萬華慢慢擴散至其他11區；台灣在高鐵成立後成為一日生活圈，發生在北市的狀況，三週後一定會發生在全台灣，一開始在雙北，慢慢會擴散至全台各地，與其搞到全台遍地烽火，不如可打疫苗就先圍堵一個地方、撲滅一部分。

指揮中心2日表示，新增372例本土病例，為207例男性、165例女性，年齡介於未滿5歲至90多歲，發病日介於5月2日至6月1日。另校正回歸個案177例中，為96例男性、81例女性，年齡介於未滿5歲至80多歲，發病日介於5月13日至5月30日。

指揮中心指出，綜上所有本土個案共549例，分布地區以新北市310例最多，其次為台北市152例、桃園市28例、基隆市18例、苗栗縣12例、彰化縣10例、高雄市5例、台東縣4例、台中市3例，新竹縣及台南市各2例，新竹市、南投縣及花蓮縣各1例。其中雙北地區以外縣市87例中1例有萬華活動史，65例已知感染源，21例關聯不明。相關疫情調查持續進行中。

指揮中心說明，新增12例死亡個案，共計為男性7位、女性5位，年齡介於60多歲至90多歲，發病日介於5月13日至5月29日，確診日介於5月16日至6月1日，死亡日期介於5月28日至6月1日。

▼柯文哲。（圖／北市府提供）