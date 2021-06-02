用行動支持醫護！璞之妍捐贈「高規格設備」舒緩醫療量能

▲璞之妍院長蔡佳芬醫師捐贈台大醫院三台呼吸支持器。

圖、文／璞之妍提供

疫情來勢洶洶，一線醫療人員日日與新冠肺炎抗戰，醫療設備的不足對抗疫來說是極大考驗。璞之妍院長蔡佳芬醫師，在台大醫院受過一年台大內科訓練及四年台大皮膚專科訓練，對於當前疫情，果斷捐贈三台呼吸支持器，以最快的速度運抵台大醫院，是身為台大校友給予母校的實際行動支持與反饋。即時添補前線需求，期盼能讓患者在有效的治療下度過難關。

蔡醫師也呼籲，防護衣材、護目面罩廠商能再提高產能，協助前線抗疫醫護，因應目前需求量大增，防疫物資也供不應求。同時也盼各界能在疫情嚴峻的期間，支持並熱烈響應捐款，齊心抗疫。

隨著本土案例漸增，蔡醫師表示對於自己的診所更是戒備森嚴，內部從去年就開始持續演練各項防疫策略，在這非常時期，診所更是以民眾健康為第一優先，進而追求更安全、放心的醫療空間。除了規劃詳盡的分流管制，更嚴格掌控每個細節防疫措施，院內每位醫師相繼完成疫苗接種，診所人員全副武裝，環境定時全面消毒，沈著應戰。

蔡醫師鼓勵，打仗打了一年半！這一局，我們也不能輸！在這個非常時期大家少點對立，應多給予辛苦的醫療人員、警消單位鼓勵支持，大眾需要更多包容團結一心，轉換心態正面思考，疫情會過去，大家會記得並肩作戰時的美好。