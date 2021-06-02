快訊／台東「太麻里家庭群聚」增4確診　雙北返鄉儘速快篩

▲▼ 台東今日新增4人確診「全為太麻里家庭群聚案」，台東縣政府公布足跡圖。（圖／台東縣政府提供，下同）

記者楊漢聲／台東報導

台東縣今(2)日新增4例確診，與昨日3例為相關家庭群聚確診案。台東目前累計金峰9人、太麻里10人、成功及卑南各1人，共21人確診。縣長饒慶鈴再次呼籲雙北返回台東的民眾，立刻前往住家附近的快篩站快篩，而目前台東太麻里北里村2-6鄰及金峰鄉新興村2熱區也提前完成普篩，共604人快篩、2人PCR陽性確診。

饒慶鈴今日下午召開疫情記者會表示，台東新增4例均為昨日相關個案，同為雙北返回太麻里鄉的家人感染。案9411(70多歲男性)多在住家附近活動、案9412(40多歲男性)曾於5/20-21到金峰鄉加油站，其餘時間在山上果園務農，案9405(10歲以下男性)與9413(10歲以下女性)為昨日案8622的孫子。今日另匡列案9412的同住家人4人與相關1人。

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饒慶鈴說明，太麻里鄉北里村2-6鄰及金峰鄉新興村2熱區的戶籍人數，扣除在外縣市者、確診者、居家隔離及行動不便者，已全數完成快篩，並且再次提醒5/15之後有雙北旅遊史的民眾，出現新冠肺炎相關症狀者請直接就醫，無症狀者也請盡快到衛生所快篩。截至昨日統計臺東縣共有971人快篩、4人陽性，後續PCR結果2人陰性、2人陽性(案7815及7816)。

衛生局表示，今日起開放第1至3類高風險人員施打疫苗，包括醫院醫事及其他工作人員、執行防疫工作的第一線人員(含衛生所防疫人員、防疫專責救護隊、防疫消毒大隊、執行防疫的警察人員)、防疫旅館工作人員及防疫專車司機，另針對金峰鄉、太麻里鄉、大武鄉，特別開放第5順位的警察優先施打。

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