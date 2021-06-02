黃昭順本來就可以打疫苗...北市認列冊　高市衛生局冷回

▲高雄市長陳其邁6月2日防疫記者會 。（圖／高雄市政府提供）

記者吳奕靖／高雄報導

前立委黃昭順被人質疑特權插隊施打疫苗，台北市政府發言人陳智菡面對「黃昭順到底能不能打疫苗的爭議」，表示黃昭順是有登記的醫事人員，屬於第一類公費施打對象，所以「本來就可以施打」。

高雄市衛生局回應，「所有接種人員必須先經過造冊、排序，唯有這樣按秩序接種，才能發揮最高效率，雖然台北市政府有這樣的認定，但是黃昭順前立委在高雄市是沒有名冊存在。」

▲高雄韓國瑜選前之夜，立委候選人黃昭順。（圖／記者林敬旻攝）