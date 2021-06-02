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侯友宜再下令「5大賣場」落實人流管制　2.25m²內1人為上限

▲▼全連瑞芳店民眾搶購物資,搶購,物資,疫情,賣場 。（圖／記者鄺郁庭攝）

▲大賣場人潮擁擠，容易成為防疫破口。（示意圖／記者鄺郁庭攝）

記者黃巈禾／台北報導

新北許多確診者足跡集中在菜市場，新北市長侯友宜1日下令，板橋、永和、新店、五股、林口等5行政區內菜市場，均採身分證尾數分流，並針對未落實人流管制的板橋民享街市場要求2日起停業3天。為避免群聚，侯友宜2日也下令，新北市所有家樂福、大潤發、好市多、全聯、愛買須做好人流管制，每2.25平方公尺內以1人為上限。

侯友宜表示，在第三級防疫警戒期間，呼籲民眾減少出門，避免群聚感染，目前針對民眾易到訪的場所，已協請各大賣場管制人留數量，要求每2.25平方公尺內以1人為上限，並請業者持續宣導落實勤洗手、戴口罩、實聯制、保持室內1.5公尺的社交距離，且務必定期清潔場所，並對消費者量測體溫，提供酒精或乾洗手液等，場所入口明顯處應張貼人流管制規定。

新北市經發局也指出，在中央疫情指揮中心5月15日針對新北升級為三級警戒之前，經發局於5月13日即邀集新北市各大賣場及超市，共同研議營業場所需落實防疫措施，並建立通報平台，做最快速的聯繫及督導，且請賣場及超商進行人流及停車場管控等配套措施，縮短消費者駐留場所時間。

以汐止好市多為例，已配合市府進行容留管制，即依2.25平方公尺內以1人為上限，採取每半小時檢討來客數，因控管進場車輛數，賣場外同時會舉牌請會員耐心等候，部分民眾開車前往採購須於場外等候進場。新北市鼓勵民眾盡量利用各賣場網路訂貨送貨服務，省時亦便利。

新北市經發局強調，這段期間每天均會派員巡查各大賣場，遇有缺失均請賣場立即改善，目前新北轄內家樂福、大潤發、好市多、全聯、愛買共172家門市分店，均配合本府公告落實防疫及容留人數管制宣導，經發局未來仍會持續巡查，確認業者防疫措施之執行情形，民眾若發現營業場所未落實防疫規定，可撥打新北市府1999服務專線。

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