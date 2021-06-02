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詐團趁疫情蠱惑民眾「投資原油」　警方和銀行及時保住養老金

▲警方與金融機構合作，成功攔阻民眾受騙248萬餘元。（圖／記者高堂堯攝）

▲警方與金融機構合作，成功攔阻民眾受騙248萬餘元。（圖／記者高堂堯翻攝）

記者高堂堯／南投報導

疫情嚴峻、百業叫苦，竟還有不肖人士想趁機詐騙他人的血汗錢，南投市一名男子誤信網友勸誘，前往台銀南投分行想提領248萬元來投資「原油」產業；所幸行員機警察覺有異，報警協助處理，並當場打電話給對方查證卻被掛電話、關機不理，男子才恍然大悟，保住一筆養老本。

南投警分局指出，於5月31日接獲臺灣銀行南投分行行員通報，指稱銀行內疑似有民眾遭受詐騙，南投派出所警員張通顯、簡永昌立即趕抵現場，只見一名年約60歲男子於櫃檯前不斷使用手機，神色慌張，隨即上前關心了解。

該名男子警方表示，有網友向他建議將銀行中所存放的退休金拿來投資，尤其投資原油的利潤相當可觀，可快速達成財務自由的目標，因此想提領9萬美元（約台幣248萬餘元），轉匯至境外帳戶，請對方代為操盤。

▲警方與金融機構合作，成功攔阻民眾受騙248萬餘元。（圖／記者高堂堯攝）

▲警方與金融機構合作，成功攔阻民眾受騙248萬餘元。（圖／記者高堂堯翻攝）

警方進一步詢問該男，是否清楚該境外帳戶隸屬於哪個國家的金融機構、投資公司的名稱和報酬率等資訊，該男卻一概不知，警方再請他撥打手機向該名網友詢問相關細節，未料對方接聽後沒多久就掛掉，再撥打一次更是關機，該男才知道自己差點被騙，頻頻向警方致謝。

南投警分局長鄭有益表示，疫情影響之下，大家加倍依賴手機和網路通訊，對於未曾謀面的網友更要保持戒心，以免落入詐騙集團圈套，有任何疑問均可撥打165反詐騙諮詢專線或110報案專線查詢。
 

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