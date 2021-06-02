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監委要查放寬機組員3+11　民進黨團：華航、諾富特要負更大責任

▲▼監察院,監院,國家人權委員會,彈劾,糾正案,行政機關,國定古蹟,原台北州廳,森山松之助。（圖／記者李毓康攝）

▲中華民國監察院。（圖／記者李毓康攝）

記者林銘翰／台北報導

中央流行疫情指揮中心日前放寬國籍航空機組員檢疫措施，由現行的「5＋9」（居家檢疫5天採檢陰性再自主健康管理9天）放寬為「3＋11」，由於決策過程未作成會議紀錄，監察委員已申請自動調查。民進黨立法院黨團書記長羅致政2日表示，華航、諾富特的確要負擔更大的責任，民進黨團尊重監察院的權利。

監察委員浦忠成、蘇麗瓊2日上午發布新聞稿，指出中央流行疫情指揮中心放寬國籍航空機組員檢疫措施為「3+11」，相關決策過程似未見完備，為究明實情，了解作業流程是否有當，已申請自動調查。

對此，羅致政受訪時表示，機組人員防疫健康管控機制的調整，在各國都是一樣滾動式調整，並且隨著疫情變化、實際航空需求，都會進行滾動式檢討，所以才會從去年到現在做了幾次調整。

羅致政指出，最早在去年是3+11，沒有採陰、不採陰的問題，經過一段時間後，改為7天採陰、7天自主管理，後來又改成5天採陰、9天自主管理，到了今年4月則再次改為3天採陰、11天自主管理，「這跟去年不一樣，去年不用採陰」。

羅致政說明，後來的3+11是加強版的，跟去年的不一樣，所以不需要說是回到去年的作法，民進黨團一向尊重指揮中心與專家小組的建議，一定是從防疫、飛安需求的角度來評估，對於滾動式的檢討都予以尊重。

不過，羅致政也說，最大的問題還是出在執行面，「無論華航、諾富特的確對這次3+11的執行面上出了很大問題」，這樣的漏洞造成制度要再進一步檢討，制度面還是要尊重專家建議，涉及到不只防疫還有飛安問題。

羅致政認為，問題的執行面、制度面必須嚴格區隔，同樣的制度在別家航空公司沒有問題，在其他國家也未必出現問題，「華航、諾富特的確要負擔更大的責任」，對於監察院要啟動調查，民進黨團尊重監察院的權利。

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