關2周就想往外跑？　旅美台人防疫1年心得曝：風險最大的不是出門

▲防疫三級警戒延續至6月14日。（圖／記者李毓康攝）



記者崔子柔／綜合報導

台灣防疫三級警戒延長，不少人心癢難耐，仍會在家中與親朋好友聚會，一名旅居美國的女網友就分享她防疫一年多的心得，並指出，「防疫最大的風險不是出門，而是群聚」，認為在非常時期聚餐、打牌，「真的很危險」。

該名女網友在Dcard發文表示，去年美國疫情爆發時，她原先也不以為然，且當地報導也稱一切都在控制中，直到政府突然下令強制「居家庇護」（shelter in place），她才覺悟病毒來勢洶洶，只能盡力死守到底。

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她分享，當時為了落實居家防疫，改用線上APP買菜，且貨物送達時會用酒精擦拭外包裝，能久放的食材、包裹都會先在車庫放一周，三餐都自己料理。

▲旅美台人分享心得。（圖／翻攝自Dcard）



她指出，長期被關在家中難免會產生憂鬱心情，所以她會選在人煙稀少的時候，戴著口罩到住家附近的湖邊散步，如果汽車需要加油，她在取油槍前也會帶上手套，車上、包包裡更是少不了乾洗手液，回家時也一定會立刻更衣、沐浴。

「防疫最大的風險不是出門，而是群聚」，她分享，加州民眾多數人起初也都還待得住，但過了1、2個月疫情仍未平息，許多人就開始焦躁，尤其自認身體好的年輕人會開始往外跑，她有個朋友甚至只是去見了媽媽就確診，由此可見，疫情期間與家人朋友聚餐、串門子和打牌的行為都很危險。