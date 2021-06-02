　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

沒疫苗反爆「逃難潮」！長榮下周起飛美大增班　商務艙特別滿

▲▼疫情,防疫措施,出入境,交通,桃園機場,桃機,出國,航空業,航班,邊境管制,口罩,出境,入境,旅客,武漢肺炎,新冠肺炎,防護衣,境外移入,鎖國,檢疫,防疫專車,防疫租賃車,酒精消毒。（圖／記者李毓康攝）

▲旅行業者透露，有許多經濟能力許可或雙重國籍的旅客，選擇請旅行社協助訂機票，前往美國打疫苗。（示意圖／記者李毓康攝）

記者賴文萱、蔡玟君、彭懷玉／台北報導

先前網路上流傳赴美打疫苗的「輝瑞疫苗團21天」行程引起外界關注，雖然觀光局下重話表示，安排施打疫苗非旅行業務，可處最多15萬元罰鍰並廢止營業執照，但有旅行業者透露，有許多經濟能力許可或雙重國籍的旅客，選擇請旅行社協助訂機票，前往美國打疫苗。另外，長榮航空自7日起，飛美國洛杉磯航班也從每周3班增加為每周7班，反應出近期赴美旅客需求的確有增加趨勢。

▲▼南韓一名20多歲護理師接種2劑輝瑞疫苗，經過14天後依然確診。（示意圖／路透社）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲國內疫情嚴峻，國人期待能儘速施打疫苗。（示意圖／路透社）

本土疫情嚴峻，至今國內疫苗數量仍不足，市場開始出現飛美打疫苗的「逃難潮」，觀光局先前則重話警告，旅行業者不得辦理旅美疫苗團行程。但不具名旅行業者指出，5月底就曾協助旅客查詢航班，其中，6月長榮北美航線就有6、7成滿，的確有許多經濟能力許可，或本身擁有雙重國籍的旅客，選擇請旅行社協助訂機票，前往美國打疫苗。

長榮航空自6月7日起，飛美國洛杉磯航班從每周3班增加為每周7班，反應出近期赴美旅客需求的確有增加趨勢，這是疫情以來大量增班北美線的首例，引發聯想。

據民航局統計，美國航班每天雙向載客人數，上周約4000多人，上上周則約5200多人。航空界人士透露，就是因為旅客有需求，航班才有可能大幅增加，這都是依照市場狀況去調整，確實長榮飛美商務艙訂位狀況也特別滿。

▲▼輝瑞疫苗,新冠疫苗。（圖／達志影像／美聯社）

▲網路流傳旅行社辦理「輝瑞疫苗美西團」，觀光局表示，若真有此事已違法。（圖／達志影像／美聯社）

另有業者透露，前陣子有客人在問去美國的機位、飯店，因部分客人的子女在美國讀書，所以就想要買機票過去，順便看看怎麼去打疫苗之類的。也有業者說，原本5月中替旅客查詢飛美機位還很空，約2成左右，但過了一個禮拜再查，已經達6、7成滿。

事實上，美國疫苗施打快速，截至上月25日已達到半數成人完成接種的重大里程碑，存貨量足夠到開放大賣場、藥局皆可預約接種。光美國好市多（Costco）就有輝瑞、莫德納和嬌生三種牌子可讓會員挑選，而且只要開車到「得來速」通道，伸出手臂就能施打。

►我們的美麗就用白紙黑字寫下來

ET快訊
PK朱學恒！「一整排花籃」送指揮中心：同島一心、共抗疫情
幫家長紓困！停托期間可領「6000元托育補助」
郭董買疫苗「這五招」揮漂亮一擊　沈富雄：給蔡英文打了一巴掌
沒疫苗爆「逃難潮」！長榮飛美國大增班　商務艙特別滿
「忍痛封城14天vs無限期三級」怎選？　網吵翻
快訊／文大快篩345名住宿生　已3人出現陽性
大鬧仁愛醫院確診者在警戒護下落跑！未上銬監視這下慘了

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

PK宅神！阿中粉絲「送一整排花籃」打氣力挺：同島一心、共抗疫情

彰化確診女陪侍足跡曝　5月14日到者兩家小吃部的請注意

好市多買芒果！中間一剖開「炸出白斑發毛」　苦主：還會動

新冠在台致死率1.64%！　公衛專家：未來一週加護病房分配是關鍵

2成感染源難追　桃園擴大隔離匡列防熱區成形！確診325僅次於雙北

三級警戒幫家長紓困！停托期間可領「6000元托育補助」

文大宿舍群聚「增3人快篩陽性」！教育部回應了

沒疫苗反爆「逃難潮」！長榮下周起飛美大增班　商務艙特別滿

高雄早餐店闆娘自曝確診！鄰居：對面公園還是一堆人不戴口罩

屏東里港篩檢站6／3啟動！2鄉6村可預約　連5「嘉玲」仍不能鬆懈

護師被砍、病患拔面罩嗆一起死　她狂砲轟：指揮中心只會報數！

工人空曠處脫罩吃飯被民眾檢舉 他心疼：1張罰單2天工錢就沒了

68歲媽確診撥電話卻「無法說話」　肺部已塌陷...女兒爆哭生死道別

長太像！哥戴假髮+穿裙子還化妝　全身copy妹妹...連媽媽都認錯XD

家人去海灘15歲少女「獨留飯店」　男子怪招撬開門！她1句話脫險

曹佑寧超狂加速逆轉接力賽！三度奪MVP　小刀跌倒仍拍手：我要打他屁股XD

麵店防疫出奇招！錢幣全放鐵盤　下秒進烤箱...醫：70度可殺病毒

暖男見「路上未戴口罩」急遞一片　單車騎士錯愕接過戴上：謝謝你！

在家防疫！網紅推3種泡麵吃法　麻辣蒸蛋吸入大量湯汁口感超讚

高雄逆耳兒不聽勸「揪友打麻將」　6人群聚遭罰...爸嘆：就跟你說！

PK宅神！阿中粉絲「送一整排花籃」打氣力挺：同島一心、共抗疫情

彰化確診女陪侍足跡曝　5月14日到者兩家小吃部的請注意

好市多買芒果！中間一剖開「炸出白斑發毛」　苦主：還會動

新冠在台致死率1.64%！　公衛專家：未來一週加護病房分配是關鍵

2成感染源難追　桃園擴大隔離匡列防熱區成形！確診325僅次於雙北

三級警戒幫家長紓困！停托期間可領「6000元托育補助」

文大宿舍群聚「增3人快篩陽性」！教育部回應了

沒疫苗反爆「逃難潮」！長榮下周起飛美大增班　商務艙特別滿

高雄早餐店闆娘自曝確診！鄰居：對面公園還是一堆人不戴口罩

屏東里港篩檢站6／3啟動！2鄉6村可預約　連5「嘉玲」仍不能鬆懈

PK宅神！阿中粉絲「送一整排花籃」打氣力挺：同島一心、共抗疫情

柯文哲稱「高端跌停蔡英文才出來」　羅致政批：無端指控干擾疫情

彰化確診女陪侍足跡曝　5月14日到者兩家小吃部的請注意

台股高低震盪逾200點！電子疲弱、傳產領軍　指數小漲2點收17165點

女星打第一劑疫苗：7月起我要脫口罩！　接種後「身體變化」曝光

三方為台爭取疫苗　專家分析：郭台銘的成功機率最高

今天訂、2天內取貨！超商APP「隨買預約取」新上線　首購還送咖啡

好市多買芒果！中間一剖開「炸出白斑發毛」　苦主：還會動

巧遇小貓被撞死...貨車司機沿街要紙箱　「溫柔將祂裝袋」感動萬人

美光全面加速平台創新　全新記憶體與儲存產品量產

直擊高雄「無罩淫業」！超胸熱褲妹藏房內　火辣人與人連結

生活熱門新聞

確診男砍3護理師　女兒道歉了

獨／高雄連鎖早餐店疑4人染疫　店長發足跡文致歉

6／14若要降二級　醫曝得做好一件事：今確診會再降

快訊／確診男瘋砍護理師！3警PCR結果出爐

「很多人現在罵沒疫苗打」　台大醫預言未來光景

焦糖陳嘉行轟「階級歧視」　網好奇：劉寶傑學歷強嗎

被批詛咒人！朱學恒「粉專退讚數驚呆」

北市確診男趁醫護不注意偷跑　警方協尋中

文大宿舍4確診皆不同寢！300人共用衛浴恐中鏢

施正鋒替兒發信給陳時中：搞補助，不如買疫苗

宅配業者也量能崩潰　第一線哭喊：想請無薪假

肺整個都塌了！媽確診撥電話「卻已無法說話」

王薇君比中指嗆3人：疫情看見人性之惡

文化大學4住宿生染疫！7同住室友「快篩結果出爐」

更多熱門

相關新聞

美國「印度變種病例」1個月狂飆7%

美國「印度變種病例」1個月狂飆7%

美國在過去7天平均每日新增1萬7189宗新冠病例。數據顯示，印度變種病毒「B.1.617.2」，在近期的新增病例中佔了8%，比5月初的1%高出了7個百分點，顯示這種具有高度傳染性的變種病毒正在美國迅速蔓延。

中職2洋投登板！美國確定進決賽

中職2洋投登板！美國確定進決賽

莫德納向美FDA申請全面批准使用

莫德納向美FDA申請全面批准使用

傳美陸戰隊赴台交流！美國防部21字回應

傳美陸戰隊赴台交流！美國防部21字回應

OECD上調全球經濟成長率　今年約5.8%、明年4.4%！

OECD上調全球經濟成長率　今年約5.8%、明年4.4%！

關鍵字：

美國美國疫苗疫苗團長榮航空

讀者迴響

熱門新聞

確診男砍3護理師　女兒道歉了

獨／高雄連鎖早餐店疑4人染疫　店長發足跡文致歉

6／14若要降二級　醫曝得做好一件事：今確診會再降

正妹打疫苗「狂裸香肩露半球」網看傻

謝忻凌晨4點出門慢跑！目睹路人「脫罩抽菸」

快訊／侯友宜：長照工作者全快篩　造冊3.4萬住民及員工優先打疫苗

神明早警示疫情！宮廟求籤2年都同結果

下雨堅持放尿！阿金變土河馬燦笑

閨密情GG2／陳敬宣突被分手　好友荳荳也情變

花壇直播打麻將　隔板＋口罩自認防疫

紓困4.0「中央+地方措施」懶人包

快訊／確診男瘋砍護理師！3警PCR結果出爐

歐陽娜娜、張柏芝差21歲撞衫

陳敬宣錯愕閨蜜接手舊愛周予天

「很多人現在罵沒疫苗打」　台大醫預言未來光景

更多

最夯影音

更多
護師被砍、病患拔面罩嗆一起死　她狂砲轟：指揮中心只會報數！

護師被砍、病患拔面罩嗆一起死　她狂砲轟：指揮中心只會報數！
工人空曠處脫罩吃飯被民眾檢舉 他心疼：1張罰單2天工錢就沒了

工人空曠處脫罩吃飯被民眾檢舉 他心疼：1張罰單2天工錢就沒了

68歲媽確診撥電話卻「無法說話」　肺部已塌陷...女兒爆哭生死道別

68歲媽確診撥電話卻「無法說話」　肺部已塌陷...女兒爆哭生死道別

長太像！哥戴假髮+穿裙子還化妝　全身copy妹妹...連媽媽都認錯XD

長太像！哥戴假髮+穿裙子還化妝　全身copy妹妹...連媽媽都認錯XD

家人去海灘15歲少女「獨留飯店」　男子怪招撬開門！她1句話脫險

家人去海灘15歲少女「獨留飯店」　男子怪招撬開門！她1句話脫險

熱門快報

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！
最即時！最多元！最豐富！

【有獎】寫出疫情下的心聲

【有獎】寫出疫情下的心聲

疫情重創經濟，中小企業面臨倒閉，醫療崩壞在即！在動盪中，寫出屬於你的故事。

618年中慶 不買對不起毛孩

618年中慶 不買對不起毛孩

6/1-6/30 年中慶！寵物雲毛毛商城全館滿額享折扣，最高可折600元，不買對不起毛孩！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面