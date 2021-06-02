沒疫苗反爆「逃難潮」！長榮下周起飛美大增班　商務艙特別滿

▲旅行業者透露，有許多經濟能力許可或雙重國籍的旅客，選擇請旅行社協助訂機票，前往美國打疫苗。（示意圖／記者李毓康攝）

記者賴文萱、蔡玟君、彭懷玉／台北報導

先前網路上流傳赴美打疫苗的「輝瑞疫苗團21天」行程引起外界關注，雖然觀光局下重話表示，安排施打疫苗非旅行業務，可處最多15萬元罰鍰並廢止營業執照，但有旅行業者透露，有許多經濟能力許可或雙重國籍的旅客，選擇請旅行社協助訂機票，前往美國打疫苗。另外，長榮航空自7日起，飛美國洛杉磯航班也從每周3班增加為每周7班，反應出近期赴美旅客需求的確有增加趨勢。

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▲國內疫情嚴峻，國人期待能儘速施打疫苗。（示意圖／路透社）

本土疫情嚴峻，至今國內疫苗數量仍不足，市場開始出現飛美打疫苗的「逃難潮」，觀光局先前則重話警告，旅行業者不得辦理旅美疫苗團行程。但不具名旅行業者指出，5月底就曾協助旅客查詢航班，其中，6月長榮北美航線就有6、7成滿，的確有許多經濟能力許可，或本身擁有雙重國籍的旅客，選擇請旅行社協助訂機票，前往美國打疫苗。

長榮航空自6月7日起，飛美國洛杉磯航班從每周3班增加為每周7班，反應出近期赴美旅客需求的確有增加趨勢，這是疫情以來大量增班北美線的首例，引發聯想。

據民航局統計，美國航班每天雙向載客人數，上周約4000多人，上上周則約5200多人。航空界人士透露，就是因為旅客有需求，航班才有可能大幅增加，這都是依照市場狀況去調整，確實長榮飛美商務艙訂位狀況也特別滿。

▲網路流傳旅行社辦理「輝瑞疫苗美西團」，觀光局表示，若真有此事已違法。（圖／達志影像／美聯社）

另有業者透露，前陣子有客人在問去美國的機位、飯店，因部分客人的子女在美國讀書，所以就想要買機票過去，順便看看怎麼去打疫苗之類的。也有業者說，原本5月中替旅客查詢飛美機位還很空，約2成左右，但過了一個禮拜再查，已經達6、7成滿。

事實上，美國疫苗施打快速，截至上月25日已達到半數成人完成接種的重大里程碑，存貨量足夠到開放大賣場、藥局皆可預約接種。光美國好市多（Costco）就有輝瑞、莫德納和嬌生三種牌子可讓會員挑選，而且只要開車到「得來速」通道，伸出手臂就能施打。

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