本島5機場快篩站啟用！交通部籲旅客提早90分鐘到：若陽性直接送醫

▲松山機場快篩站啟用，有症狀者進行快篩。（圖／記者林敬旻攝）

記者蔡玟君／台北報導

為了離島防疫，本島松山、台中、嘉義、台南、高雄共5機場設計篩檢站於今（2日）啟用，交通部次長祁文中也到松山機場視察流程。祁文中呼籲旅客，即日起要前往離島的旅客，需在班機起飛前90分鐘到機場，此措施主要在於分散人流。

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▲交通部次長祁文中視察松山機場快篩站流程。（圖／記者林敬旻攝）

祁文中表示，今天全台共有8個飛往離島航班，松山機場首日啟用後流程大致順暢，由於要填寫健康聲明、篩檢，他呼籲旅客要在班機起飛前90分鐘到機場，此舉主要希望把旅客時間錯開，避免群聚。

▲前往離島旅客都要填寫健康聲明。（圖／記者林敬旻攝）

▲松山機場內每小時例行消毒。（圖／記者林敬旻攝）

祁文中指出，快篩篩檢結果約15至20分鐘就可以取得，若是陰性就可持報告和健康聲明辦理報到流程，若是陽性，快篩站前方有防疫計程車，會直接送至醫院進行PCR檢測，若是陰性，則會再送回機場，若為陽性，則會送到加強版防疫旅館進行隔離。

▲今天有250旅客穿戴防疫準備前往廈門。（圖／記者林敬旻攝）

今天除了國內線航班外，國際線也有250名旅客搭機飛往廈門，許多旅客全副武裝，穿著防護衣、護目鏡、N95口罩搭機，祁文中表示，這現象可發現兩岸來往旅客有增加，交通部會持續關心兩岸來往旅客情況。