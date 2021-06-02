台北車變多＝自主封城疲乏？交通部：景區仍無遊客、雙鐵載客率跌

▲台鐵旅客數暴跌，將實施第三波減班計畫。（圖／記者湯興漢攝）

記者李宜秦、賴文萱／台北報導

上月起全台進入第三級防疫警戒階段，雙北每日本土確診案例不斷攀升，民眾自主封城，避免非必要外出行動，不過北市交工處分析指出，三級警戒第三周車流量增多，質疑封城效果減弱。然而據觀察，雙鐵、客運等大眾運輸旅客數仍低，觀光風景區有只有零星旅客，僅北台灣國道車流量稍多。

高公局科長蔡明哲表示，從三級警戒發布之後，5月15日起統計至昨日，國道周一到周五平日車流比4月疫情前減少，交通量僅62-73百萬車公里，跟平常年平均83百萬車公里來看，約減少3成；假日年平均約100百萬車公里，目前僅43-54百萬車公里，車流量幾乎腰斬一半以上，減少接近6成。

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至於國5部分則減少更多，平日車流最多減少43%，假日減少52%。高公局研判，國道交通量在6/14前大致都會是減少的模式，即便警戒進入第三周也沒有變多的狀況，全國道都可以維持正常路況，主要應跟公司行號採行居家辦公模式、減少外出有關。

▲國道車流量仍低，僅北台灣部分路段車稍多。（圖／記者李宜秦翻攝）

台鐵局表示，自全國發佈疫情三級警戒以來，平日日均運量人數約15.4萬人；假日約5.7萬人，較去年同期下滑69％及89％。另觀察警戒發佈以來運量變化狀態，平日仍維持14萬至15萬乘車人次，假日為5.5萬至5.9萬人次，且發佈警戒後第二週乘車人數亦較發佈警戒第一週乘車人數下滑，並無回升的狀況。

台鐵、高鐵考慮到近日載客率減低，紛紛祭出減班計畫，高鐵自5月27日至6月10日由每週845班次再調至每週556班次，各車站營業時間提早至晚間23:30收班。台鐵局也宣佈，取消原端午連續假期加班車120列次。另外自6月9日起至6月14日止，再停駛平日各級列車71列次、假日各級列車91列次。而環島之星觀光列車也同步停駛至6月30日。

而桃園機場捷運5月19日至5月31日假日平均運量則暴跌82％，昨日宣布第二波減班計畫，自6月5日起普通車班距擴大，假日全天普通車班距調整為30分鐘一班；平日維持15分鐘一班。

▲台鐵近日載客率下跌65％。（圖／記者湯興漢攝）

觀光局表示，針對風景區戶外景點，每日都有派員巡查，據觀察，遊客數並沒有變多，只有零星旅客，且同仁都會在現場注意是否有群聚狀況，考慮到風景區幅員遼闊，部分地區使用電子監控系統掌握，同仁都會每2小時截圖一次，每日統一報告局長。

觀光局表示，從昨天的報表看起來遊客量仍少，上周抽查東北角時，僅遇到兩名外籍勞工。雖難免會有人受不了想出門透氣，因此有零星遊客，但遇到沒戴口罩、逗留者同仁都會拿大聲公勸離，開放型海域則是拉起封鎖線，也沒有救生人員駐守。

▲各地風景區均有管制人流，禁止室外十人以上群聚。（圖／記者王兆麟攝）