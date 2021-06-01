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梅雨狂降！蘇貞昌「降雨效益超過1億噸」：全國分區供水延緩實施

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▲梅雨鋒面挹注雨量，讓旱情得以舒緩。（圖／記者李毓康攝）

記者陳家祥／台北報導

梅雨鋒面近來強襲全台，讓全台從北到南水庫都獲雨量挹注，不僅新竹解除限水警報，中部地區供5停2措施也無需延長8小時。行政院長蘇貞昌表示，「這次總降雨效益超過1億噸」，但大旱已久，無法只靠一場雨就完全解決，大家繼續配合節約用水，團結才能度過難關。

「下班時間告訴大家好消息，這一波梅雨鋒面稍稍緩解水情、疫情也轉趨穩定。」蘇貞昌表示，上個週末，水利單位同仁不只要掌握水庫進帳多少、還要提前在石門、寶二、永和山、石岡、高屏堰等5處開設前進指揮所 ，因應驟雨帶來的災害發生。彰化、嘉義沿海出現的積淹水，也因為預先調度抽水機，才能迅速得到解決。

「我要特別感謝全國各級水利同仁的辛勞。」蘇貞昌指出，根據統計，「這次總降雨效益超過1億噸」，原訂要實施的新竹分區供水，以及苗栗、台中、北彰化延長分區供水措施可以延緩實施。台南重新開始提供洗車場用水、高雄的水情燈號也從減量供水的橘燈轉為減壓供水的黃燈。

蘇貞昌說，大旱已久，無法只靠一場雨就完全解決，水利單位會繼續堅守崗位，為大家調度用水、開發新水源，也要請大家繼續配合節約用水，團結才能度過難關。

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