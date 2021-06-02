藍委齊聲挺小燕姐　江啟臣籲蔡英文「撤換謝志偉」

▲國民黨主席、立委江啟臣。（圖／記者屠惠剛攝）



記者蔡文鈴／台北報導

綜藝教母張小燕日前發文PO出一張「跪求」照片，向政府喊話「別再刁難！給我們…疫苗！！」並感嘆「台灣人的命也是命」，結果卻遭駐德代表謝志偉反嗆為台灣製造仇恨。對此，許多國民黨立委發聲力挺張小燕，國民黨主席江啟臣要求蔡英文應該立刻撤換德國代表。

江啟臣表示，蔡英文當年強調要先向國際採購，那麼今年與誰站在一起？國產疫苗要研發，我們樂見其成，但妳沒有告訴我們，為什麼第一時間對於國際疫苗捐贈，對佛光山這樣的慈善團體回應如此緩慢消極？為什麼要等陳時中部長先打槍後，人民罵翻了天，妳才親上火線勉為其難設了兩個「窗口」。

江啟臣怒批蔡英文，對於應該早日進口國際疫苗的呼喊，妳的德國大使謝志偉放著正事不做，卻忙著發文霸凌為民請命的小燕姐，難道「這就是妳允許的昨是今非？」妳若還沒背叛過去的自己，就該立刻撤換德國代表，表示自己的良心還沒泯滅，這可是妳當年的主張，人民的焦急妳聽得到嗎？給我疫苗，其餘免談！

立委馬文君表示，籲請民進黨政府趕快採購疫苗，怎麼是刁難呢？民進黨的好朋友們是不是只要心虛詞窮，就只剩下送「紅帽子」這招？

馬文君也批評謝志偉，長年駐德，尸位素餐，對於台灣採購德國原產的輝瑞BNT疫苗毫無建樹，正事不幹，卻整天隔海監督在野黨，現在竟然還監督平民百姓！「難道小燕姐，或任何人，沒資格對當前的疫苗困境發表看法嗎？」

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