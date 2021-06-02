BNT疫苗有望？　德駐台代表首發聲：盡力協助！樂見契約達成共識

▲輝瑞／BNT新冠疫苗。（圖／路透）



記者蔡文鈴／綜合報導

台灣欲向德國購買BNT疫苗破局，引發不少批評聲浪。對此，德國在台協會透過臉書發文表示，將會持續溝通協調，若契約雙方能夠達成共識，聯邦政府自然樂見其成。

德國在台協會表示，台灣透過優秀的健康與衛生措施，控制住疫情，但近2周卻仍遭新冠肺炎疫情的襲擊。而疫情的控制，除了全體人民從上而下一致的努力，還得加上一點點的運氣。

德國在台協會強調，相信透過政府與人民共同的努力，必能再次控制住疫情。德國駐台代表處處長王子陶也說，感謝許多各界人士，尤其是醫護人員，不眠不休站在第一線執行任務，自身亦承受著莫大的風險，全心全意致力維護全民的健康。我們身為在台的外國人，也受惠於台灣人民高度的自律與投入。

針對近期的BNT疫苗爭議，王子陶表示，德國聯邦經濟部部長Altmaier本人，對於台灣與BioNTech間持續的溝通協調，盡了好一番努力。然而，契約簽訂與否與條件，並非在政府的掌控下，而是取決於契約雙方，倘若契約雙方能夠達成共識，聯邦政府自然樂見其成。

王子陶指出，德國是COVAX計畫中第二大國際捐款國，而台灣透過這項計畫，至今已自費購得60萬劑AZ疫苗。他期許，有來自不同廠牌、足夠的疫苗，包含BioNTech，儘快進口到台灣，屆時，即使隨著感染率下降，民眾能依舊維持高度的注射疫苗意願，在這次疫情受到控制後，能比先前站得更穩健。

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