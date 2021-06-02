花蓮營造業者足跡曝！台北南港機廠、台北轉運站、太魯閣426車次

▲▼衛生局長朱家祥針對3確診個案提出說明並公布群聚關係及足跡圖。（圖／王兆麟翻攝）

記者王兆麟／花蓮報導

國內新冠肺炎疫情持續蔓延，中央流行疫情指揮中心1日下午公布國內新增267例本土確診病例，其中花蓮縣新增3例確診個案，花蓮縣政府下午三時於衛生局召開例行性防疫措施線上記者會，由縣長徐榛蔚、秘書長張逸華及衛生局長朱家祥針對確診個案之疫調足跡進行說明，花蓮縣政府另積極採購新冠肺炎疫苗，將盡速提供鄉親施打。

徐榛蔚首先向鄉親報告，花蓮縣政府自5月26日至今開放高風險區域無症狀鄉親篩檢1188人，共計1183人採檢結果為陰性，衛生局持續於花蓮市衛生所前廣場同樣也啟動防疫篩檢專案，每日提供400個名額讓鄉親預約登記檢測。花蓮縣防疫專責病床共計有106床，已使用32床，剩餘74床空床；防疫旅館共計有187間，目前已使用105間，剩餘82間，未來陸續有旅館業者將加入防疫旅館之行列。近日來收到中央配給疫苗共計有8800劑，目前提供第一線醫護人員優先施打共計8,770劑，接種率為99%，縣政府目前已與相關藥商洽談疫苗之購置，也期盼中央疫苗之配給盡速到位，提供鄉親安心健康的保障。

對於許多企業家及熱心民眾希望花蓮縣政府開設社會救助捐款專戶，徐榛蔚表示，感佩醫護人員不眠不休、對抗疫情，以及協助弱勢鄉親於疫調、送診及防疫旅館隔離過程中之費用，讓各界紛紛表達捐款之意願，成立「花蓮縣社會救助金專戶」作為專款專用。傳統市場防疫的部分，除了市場實聯制及人潮管控之外，建議鄉親自主分流，並一次購足快買快走。另外，為了減緩疫情再度擴散，疫情期間不鼓勵外縣市遊客人流移動，今年暑假大型指標性活動包括夏戀嘉年華、紅面鴨放暑假、知卡宣綠森林公園水上設施、鼓王爭霸賽及原住民聯合豐年節都將暫停辦理。

衛生局長朱家祥針對三例確診個案提出說明，個案8625與個案3871為夫妻，5月15日至17日一同前往台北仁愛醫院，個案8625於5月21日於自宅接受居家隔離，22日至部立花蓮醫院PCR檢測為陰性，23日至29日持續於自宅居家隔離，30日衛生局電話關懷自述出現發燒、胃口差等症狀，於門諾醫院通知PCR陽性確診。

個案8765與案3464、案4329、案5890有相關接觸史，自5月21日於自宅居家隔離，22日於鳳林榮民醫院PCR檢測陰性，23日至29日持續在自宅居家隔離，30日衛生局居家關懷自述體溫較高，出現高燒症狀，送至鳳林榮民醫院快篩陽性，並於部立花蓮醫院通知PCR陽性確診。目前此家族共四人確診，並無向外擴散，無社區感染疑慮。

個案8863為營造業者，5月31日確診，回朔個案前三日足跡，27日前往台北南港機廠及台北京站轉運站，28日前往台北南港機廠、永和豆漿昆陽店、7-11昆陽門市及台北京站轉運站，29日上午前往台北南港機廠，並於下午搭乘太魯閣426車次，由松山返回花蓮住家，30日前往台東縣海端鄉工務所，途經7-11關山門市，當日晚間前往花蓮食七街碳烤，於5月30日晚間出現咳嗽、肌肉痠痛現象，31日前往花蓮市衛生所快篩陽性，並於部立花蓮醫院通知PCR陽性確診。此個案接觸的人較多，總共匡列家人2位，同事5位。前往之店家皆有落實實聯制，並做好清潔消毒，請民眾安心。

花蓮市衛生所（花蓮市新興路200號）成立免費新冠採檢站，自即日起採預約制度，對象為高風險區域無症狀民眾，或自外縣市返鄉之鄉親，時間為上午9-11時（200人）、下午2至4時（200）人，預約專線：03-8232280、03-8236523（服務時間每日上午8點至下午6點）；24小時預約簡訊：0988-537715、0975-500511 （簡訊寄送後將於上班時間由專人回覆），請檢測民眾務必配戴口罩，攜帶筆、手機及健保卡。

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