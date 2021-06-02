【廣編】減輕醫護負擔　台灣醫美龍頭愛爾麗籲開放診所施打疫苗

▲愛爾麗集團爭取成為第一波協助施打疫苗的基層診所。

圖、文／愛爾麗集團

台灣爆發新冠肺炎本土疫情，但除了篩檢與照護確診病患，施打疫苗的工作也落在各大醫院肩上，令第一線醫護人員疲於奔命。熱心公益、關心醫護的台灣醫美龍頭愛爾麗集團呼籲政府盡速取得足夠的疫苗，並開放診所協助民眾接種，愛爾麗更願意率先投入防疫第一線協助施打疫苗，減輕醫護人員負擔，爭取成為第一波入列的基層診所。

愛爾麗集團董事長常如山此前就已接種疫苗，並給予有意願的員工有薪假去施打。常如山在疫情警戒升級後，就自發性先讓雙北據點休診直接放有薪假，並讓70%員工在家上班，強調：「生意再做就有，重點是先要把員工健康保住。」

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體恤員工的常如山十分關切第一線醫護人員，去年3月疫情肇始，愛爾麗集團就捐贈給內政部總值逾 500 萬的救護車、勘災車、護目鏡及防護衣等防疫物資，累積到目前為止，已捐贈近30輛救護車，昨天再捐贈600萬防疫物資給澎湖縣消防局及專責隊的新型救護車，關懷離島偏鄉醫療資源。

「我們的敵人是病毒！」常如山表示國人在「同島一命」的理念下，配合指揮中心撐過這段最艱困的時期，未來在多數民眾都接種疫苗後，平安健康的恢復正常生活。