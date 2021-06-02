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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

柯文哲稱「高端跌停蔡英文才出來」　羅致政批：無端指控干擾疫情

▲▼總統蔡英文。（圖／總統府提供）

▲總統蔡英文。（圖／總統府提供）

記者林銘翰／台北報導

台北市長柯文哲1日表示，新冠肺炎死超過百人，沒看到總統蔡英文開記者會，結果高端疫苗股票跌停，蔡英文就出來了。對此，民進黨立法院黨團書記長羅致政說，把砲口對向地方、中央流行疫情指揮中心、第一線醫護人員都是沒有必要，也是干擾疫情的處理。

柯文哲1日在防疫記者會中表示，到現在為止新冠肺炎死亡人數超過100人，沒看過蔡英文出來開記者會，可是5月31日高端疫苗股票一跌停，剛好蔡英文就趕快出來開記者會了，「有時候要思考政府優先項目是什麼」。

對此，羅致政2日受訪時表示，這是一個無端的指控，股票上下有市場機制存在，可以理解地方政府首長對防疫的焦慮，但人民希望看到的是冷靜、沉著、實事做防疫工作的地方首長，任何政治口水、無端指控都沒有必要。

羅致政強調，指揮中心從來沒有召開記者會批評地方政府，因為大家都是同島一命，希望不要每天記者會都把砲口對著中央，該做的防疫工作還是要做。

羅致政呼籲，大家同島一命一起對抗疫情，病毒才是大家共同的敵人，任何砲口向地方、指揮中心、第一線醫護人員都是沒有必要，也是干擾疫情的處理。

此外，羅致政也說，他理解地方政府對取得疫苗的憂慮，政府也已經說過，6月份會是施打的高峰期，陸續還有200萬劑疫苗會進來台灣，希望大家都接受政府的指揮、照著進度來打。

羅致政強調，政務委員唐鳳已經針對疫苗預約做了超前部署，希望爸開大量施打疫苗的混亂，超前部署的預約制度也會陸續上線，讓民眾放心進行預約。

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