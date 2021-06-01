黃珊珊批蔡英文搞不清炒股跟人命輕重　「你買幾億劑高端我沒意見」

▲黃珊珊。（圖／北市府提供）

記者蘇晏男／台北報導

針對總統蔡英文昨日的線上記者會，台北市長柯文哲1日在北市防疫記者會上批評，新冠肺炎死超過百人，沒看到蔡英文開記者會，結果高端疫苗股票跌停，蔡英文就出來了，引起熱議；沒想到晚間，連北市副市長黃珊珊也加入戰局，開砲蔡英文記者會談炒股是劃錯重點，並嗆「你要跟高端買個幾億劑，我也沒意見」，但可不可以同意北市買幾百萬劑國際認證的疫苗，先幫助自己的市民呀。

黃珊珊臉書全文如下：

民惟邦本、本固邦寧，這麼難！！

今天非常沉重，上個星期最驚心動魄的就是信義區老人安養院的集體院內感染事件，因為一位男性護理師確診，我們緊急啟動全體採檢，社會局和衛生局與聯合醫院整個動起來，大家都很著急，傾全府之力動員努力拯救每一個生命。

因為機構裡幾乎都是臥床的失能老人，我們一天之內將27位住民移到各大醫院治療，並將現場清空消毒。



今天傳來不幸消息，共有七位住民在醫院不治往生，其餘20名還在住院中，往生的七名長者大都是八十多歲，患有慢性病及失能或失智，這也跟國際疫情蔓延以來，美國研究高齡者死亡率高達百分之三十的狀況相似。



新冠病毒對於老人的殺傷力相當大，尤其是患有慢性病的長輩，危險性特別大，他們一定不可能自己移動，但是病毒是被年輕移動的工作人員帶進去，當然，他們絕對是最大的受害者，可是碰到沒有特效藥的疾病，我們也可能都是受害者。



我到市府工作一年半，三場重大火災奪走十二條人命，我都在現場，很難受！



但是到今天為止，台灣因為新冠肺炎的死亡例已經137例，每天還有兩位數的新增數，今天就有七位長輩往生，更難受！



就算我們每天快篩找傳染源，也無法挽救這些長輩的生命，對於病毒，我們仍然束手無策，只能眼睜睜的看著生命的消逝，每一天，我都告訴自己，告訴我們的同仁要撐住，再撐一陣子，撐到疫苗大量施打後，才有可能挽回這些不該消逝的生命。



今天市長說了一句讓人很傷感的話，疫情如此嚴重，死亡數字超越SARS，但是總統緊急記者會竟然在說明有沒有炒股，完全劃錯重點，人命與產業，輕重緩急不是那麼難判斷吧！



疫苗技術、生技產業當然對台灣很重要，但是人民才是最重要的吧！



民惟邦本，本固邦寧，人民在受苦，我們卻在等還不知道有沒有效的國產疫苗，你要跟高端買個幾億劑，我也沒意見，但是你可不可以同意我們買個幾百萬劑經過國際認證的疫苗，先幫助自己的市民呀！



＃買到疫苗由中央統籌分配我也沒意見

＃只要讓人民有選擇的權利

＃台灣最不缺的就是錢

＃就算傾家蕩產也要先救自己的小孩吧！

＃誰會先去找好朋友買秘方還叫小孩等一等？