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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

圖／直擊民享市場勒令停業第一天　攤商拉下鐵門「如需要請來電」

▲▼新北市民享市場停業。（圖／記者呂佳賢攝）

▲板橋民享街市場停業。（圖／記者呂佳賢攝，以下皆同）

記者黃巈禾／新北報導

新北多數確診者足跡落在菜市場，新北市長侯友宜為了有效控管疫情，祭出沒做好人流管制就停業3天的重罰，而新北的民享街市場首當其衝，由於未做到人流管控，從今天開始被勒令停業3天。

《ETtoday新聞雲》記者在民享街市場停業第一天實際走訪現場，平常熱鬧的菜市場顯得空蕩蕩，相當安靜。

市場內，有的攤商除了有貼實聯制QR Code，也遵守停業規定，拉下鐵門、用帆布蓋住水果。也有攤商甚至貼出公告提醒顧客「休息中」、「因疫情休息中，如需要請來電」，即便顧客無法上門，透過電話仍然可以跟攤商聯繫採購事宜。

▲▼新北市民享市場停業。（圖／記者呂佳賢攝）

對於傳統市場群聚恐成防疫破口，多個縣市相繼宣布以身分證字號尾數「單、雙號」分流採買。根據新北市政府分析4萬多筆確診個案足跡，發現主要集中在傳統市場、大賣場，因此，侯友宜連日呼籲市民減少出門採買，並因應每個市場型態不同，要求新北市168處公私立市場自治會進行分流採買管制，做不到就停業。

侯友宜1日在疫情說明線上直播記者會表示，傳統市場要做到管制非常不容易，多數市場做得很好，有設管制出口，也有市場採用手臂蓋章，甚至有攤商自主輪流停業；但板橋區的民享街市場未做好人流管制，市府開出稽查單要求改善改善，1日複查後發現仍沒落實人流管制，既然做不到，就停業3天，改善後才能營業。

▲▼新北市民享市場停業。（圖／記者呂佳賢攝）

對於外界質疑新北僅呼籲自主分流，不具強制力，侯友宜強調，各自治會都應落實報給市府的管制措施，做不到就停業，跟民享街市場一樣。

新北市經發局長何怡明補充，民享街市場為道路型市場，約有50至70攤的中型市場，雙北5月15日升級三級警戒當日，就發函要求各市場執行實聯制，19日全國升為三級警戒時又再一次公告，持續輔導各自治會。

▲▼新北市民享市場停業。（圖／記者呂佳賢攝）

▲▼新北市民享市場停業。（圖／記者呂佳賢攝）

▲▼新北市民享市場停業。（圖／記者呂佳賢攝）

▲▼新北市民享市場停業。（圖／記者呂佳賢攝）

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