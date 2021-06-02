報案檢舉夾娃娃機店「停業還開燈」！網一看全傻眼：警察會被煩死

▲警察時常要處理各種案件，有時也會遇到民眾提出無理要求。（示意圖／資料照）

網搜小組／閔文昱報導

台灣的警察工作包山包海，被稱為人民保母，在忙碌的警察日常中，常常也會有民眾打電話請警察幫忙一些匪夷所思的事情。一名網友在臉書分享報案單，只見有民眾竟投訴「夾娃娃機店浪費電」，讓他相當傻眼，直呼「警察真的會被煩死」。貼文一曝光，馬上笑翻不少網友。

一名網友在臉書社團「爆料公社一日小編」發文分享，只見一件民眾報案案件顯示，有人檢舉「夾娃娃機店既然都已無營業，電燈仍然亮著浪費電」。而警方的處理回報則是「已告知當事人相關權利，當事人表示不須警方協助」。

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▲網友PO出奇葩通報案件，讓不少人看傻了眼。（圖／翻攝自Facebook／爆料公社一日小編）

無俚頭的報案內容也讓原PO看了直呼「不要亂打110好嗎？警察真的會被煩死，Ｘ的Ｘ障，真的是關你屁事。」另外，拍攝照片的警方還分享另一起案例，表示有民眾報案說身體不舒服，看能不能有什麼協助，結果他們請他去醫院掛號看醫生，想不到對方竟不聽，堅持繼續找警方處理。

文章曝光後，奇特的檢舉案件也讓不少網友看傻了眼，紛紛留言「都知道什麼叫浪費電，打電話鬧警察也是浪費電阿」、「獵巫無所不在，吃飽沒事幹」、「管很寬」、「笑死」、「好感動，終於有責備刁民亂報案的了」。

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