檢警林合作「釘」死狡猾山老鼠　尋回市價500萬七里香、山黃梔

記者陳崑福／屏東報導

保七總隊第八大隊與屏東地檢署及屏東林區管理處共組滅鼠專案小組，經長期調查，日前破獲專門盜伐七里香的山老鼠集團，並於屏東縣南州、恆春地區等地查扣38株七里香及14株山黃梔(音ㄓ)，每株價值新臺幣3至30萬元不等，粗估市價約500萬元。

▲保七總隊第八大隊與屏東地檢署及屏東林區管理處偵破山老鼠集團 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

▲▼查扣七里香等。



屏東地檢署偵辦他案時發現吳嫌等人涉嫌盜伐貴重景觀樹木，於2020年12月下旬指揮保七總隊第八大隊及屏東林區管理處等單位，前往搜索吳嫌於南州鄉住處，扣得七里香29株及6株山黃梔，其中1株七里香。

▲▼查扣保育類林木。

經林管處人員用金屬探測器檢測，查出樹體內有行政院農業委員會林務局屏東林區管理處專屬鑄造「林」字號的鋼釘1根，經鑑定確實係林務局所管理經營之國有林班地內具有高經濟或生態價值之森林主產物(園藝樹種)，依法未經許可不得擅自搬運、採取。訊後依竊盜、贓物、森林法等罪嫌將吳、陳等2名嫌犯移送偵辦。

專案小組人員鍥而不捨向上溯源，查出該批林木來源，於2021年3月間動員多名警力，會同移民署專勤隊及屏東林區管理處人員發動第2波查緝，同步前往其他涉案人住居所、銷贓場所等地執行搜索，查獲龔姓男子也涉案，並再查扣七里香9株及山黃梔8株等林木，確認全案38株七里香及14株山黃梔均出自恆春事業區林班地。

屏東縣恆春地區蘊藏豐富林木，不肖業者為牟取利益，恣意破壞盜伐國有園藝樹種等林木，並搬運移植於自有土地伺機銷贓牟利，該集團為了一己之私，破壞自然山林環境，實在不可取。保七總隊第八大隊呼籲，為守護臺灣美麗山林，如有發現破壞山林情資，請逕向林務局「山老鼠雷達站」LINE平臺或0800-000-930(救山林專線)反映，該大隊將與各林管處全力查緝，保護山林。

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