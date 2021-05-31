確保警察服務持續　內埔警分局各駐地設置「叫人鈴」服務

▲內埔警分局設置「叫人鈴」服務，洽公民眾暫時免入辦公廳舍 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

內埔警分局為確保同仁各項勤務不被中斷，在所轄10個駐地，設置「叫人鈴」，按了「叫門鈴」，就有值班同仁服務，以確保警察服務持續。

▲▼室外服務。

內埔警方表示，疫情期間，「叫人鈴」、隔板各項貨物採購很難定期交貨，隨著隔板交貨到位，各外勤單位設置戶外偵詢區妥適後，各駐地張貼警語，設置「叫人鈴」。

▲▼叫人鈴服務、遠距離視訊。

洽公民眾領取司法文書、繳交交通罰鍰、辦理入山申請、良民證、郵差、貨運或美食外送，都要按下門首前的「叫人鈴」，就有值勤員警服務，暫時禁止民眾進入辦公廳舍內。

另各單位受理報案及民眾筆錄製作，亦一律不在辦公處所內辦理；另外內埔警分局也配合屏東地檢及地院的作業，對於現行犯（通緝犯），視案類的重要性，多採遠距複訊，淨化各個公務部門駐地，避免人流的移動，造成病毒的散播。

分局長蔡耀順表示，確保同仁健康，這項權宜措施有其必要性，因為一旦有1人染疫，派出所全員隔離或檢疫，勢必須分由其他派出所派員若干支援，且必須一段適應期；但治安、交通不能有試用期。且該分局考量警用網路、警用電話及文書作業影印等因素，雖已規劃異地辦公處所，然異地辦公的公文往返，除增加公務處理時間外，亦多造成人流的移動，萬不得已才設置「叫人鈴」，為確保警察服務持續，籲請民眾多體諒。

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