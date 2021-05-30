新莊男和鄰居大吵！不戴口罩還持鑰匙劃傷警...通緝犯身分曝

記者陳以昇／新北報導

新北市新莊警分局中平派出所接獲報案，2名警員前往現場處理一名男子與鄰居糾紛，男子卻與警員發生口角進而拉扯衝突，過程中不但拿掉口罩，還用手中鑰匙分別劃傷2警員左眼眉、鼻梁及手臂，當場被壓制逮捕，經調查他是北檢發布的通緝犯，訊後依妨害公務及傷害通緝解送歸案，未戴口罩函請衛生局開罰。

▲吳男持鑰匙攻擊警員 。（圖／記者陳以昇翻攝）

據悉，47歲吳姓男子住在新莊區中誠街一處公寓2樓，長期認為樓上鄰居時常開關門時吵到他，29日凌晨跑去敲打鄰居大門，警方到場進行規勸；沒想到，到了早上7時許，吳男又衝去敲鄰居的大門，雙方起口角互嗆，從樓上吵到樓下，其他鄰居見狀立刻報警。

▼吳男持鑰匙攻擊警員，警員邊壓制鮮血邊滴（紅圈）。（圖／記者陳以昇翻攝）

轄區新莊警分局中平派出所黃哲郁、馮煜傑獲報後，立刻前往現場，到場後勸阻紛爭，經排解後，鄰居釋懷離開，但吳男憤恨難平，還氣的把口罩拿下，並對2警員言語挑釁，警方對他進行規勸戴上口罩，他突然持手中鑰匙攻擊警員，劃傷馮員手臂。

吳男動手還狡辯「那是你自己用的喔！」，警方告知他已經涉及妨害公務，他聽到又燃起怒火，再度持鑰匙攻擊警員，過程中劃破黃員左眼眉、鼻梁、右臉頰，當場濺血，2警立即將他壓制逮捕。

▼警員左眼眉、鼻梁、右臉頰受傷 。（圖／記者陳以昇翻攝）

黃員經送醫救治，左眼眉縫了3針幸無大礙。經調查，吳男因傷害罪遭台北地檢署發布通緝，訊後依妨害公務及傷害通緝等罪解送歸案，未戴口罩勸導不聽部分也函請衛生局裁罰。

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▼警員手臂劃傷 。（圖／記者陳以昇翻攝）