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趁疫作亂！賊變造車牌行竊躲查緝　內埔警鷹眼逮個正著

▲內埔警分局龍泉所警員黃瀚毅、尤聖文查出蔡姓男子涉嫌行竊 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

▲內埔警分局龍泉所警員黃瀚毅、尤聖文查出蔡姓男子涉嫌行竊 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

蔡姓男子順手牽羊，涉嫌偷走攤商手機及包包後，騎乘變造車牌的機車逃逸，內埔警分局交叉比對監視系統及車籍資料，循線查出他涉案，訊後依竊盜罪嫌送辦，並將物物歸還被害人，且依違反道路交通管理處罰條例第13條、開出變造車牌罰單，最高將罰4800元。

▲內埔警分局龍泉所警員黃瀚毅、尤聖文查出蔡姓男子涉嫌行竊 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

▲▼變造號碼、財物歸還被害人。

▲內埔警分局龍泉所警員黃瀚毅、尤聖文查出蔡姓男子涉嫌行竊 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

內埔警分局龍泉派出所員警於5月底接獲轄內一名攤商報案，稱其包包及手機置放於賣衣服的攤架下，疑遭一名男顧客順手牽羊。

龍泉所警員黃瀚毅、尤聖文受理報案後旋即展開調查，調閱監視器查出嫌犯作案所使用的機車。不料，員警循車籍資料追查時，卻發現與實際車型、顏色不符，案情陷入膠著，這時眼尖的黃員發現該車牌中的其一數字「8」略顯怪異，於是利用車籍資料分析出正確的數字為「3」，進而查出該車主是一名蔡姓慣竊，通知他到案說明。

蔡姓男子到案後，雖表示「沒想到警察會這麼快就找到」，訊後依竊盜罪嫌移送法辦；另變造車牌部分，開出告發單。

分局長蔡耀順表示，防疫沒有法律假期，轄區之治安與交通工作不因疫情而停擺，更不容不法分子趁疫作亂，擾亂社會秩序，警方以行動展現維護治安的決心，讓民眾感到安心；也提醒大眾，疫情期間外出除記得要戴口罩外，也應多留意周遭可疑對象，妥善保管自身財物，以免遭宵小覬覦。

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