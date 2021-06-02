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台北「快篩機動隊」曝光！柯文哲馬上點頭3天成軍　第一任務赴文大

▲▼北市成立「剝皮寮快篩特攻隊一號」。（圖／翻攝自Facebook／黃珊珊）

▲北市成立「剝皮寮快篩特攻隊一號」。（圖／翻攝自Facebook／黃珊珊，下同）

記者閔文昱／綜合報導

面對新冠肺炎疫情延燒，台北市政府早在5月14日於疫情熱區萬華設立快篩站，至今已驗出超過1000例的快篩陽性者。對於台北市長柯文哲指示啟動機動快篩站做熱點巡迴，副市長黃珊珊1日表示，已成立快篩機動部隊「剝皮寮快篩特攻隊1號」，希望能做到居民小規模普篩。市府目前成立2支機動快篩隊，2日一早也會派遣其中一隊赴文大協助學生快篩。

黃珊珊1日晚間在臉書發文表示，從上周開始，已發現剝皮寮快篩站的篩檢量開始下降，為了避免民眾因疫情或者憂心群聚影響篩檢意願，於是和聯醫團隊討論後，決定主動出擊，「將快篩站，從固定不動改成靈活機動;將一線醫護，從區域防守變成精準打擊。」未來醫護團隊將以高密度行動方式，深入社區做快篩。

▲▼北市成立「剝皮寮快篩特攻隊一號」。（圖／翻攝自Facebook／黃珊珊）

黃珊珊指出，剝皮寮快篩站僅成立17天，但聯合醫院的團隊卻能在最短時間內，找出快篩工作的SOP，甚至在凌晨12點結束任務後，成員還會自發性開會，因應疫情滾動修正，讓她相當感動，「感謝他們，國難當前，將你我視為家人，擺在第一順位」

黃珊珊透露，自從跟市長報告機動隊的想法後，市長幾乎是馬上就點頭答應，短短一天之內，剝皮寮團隊就已經處於備戰狀態，「看到群組裡面他們發出自拍的照片，同仁們臉上帶著微笑，像是寫著『我們準備好了。』說實在的，我也跟著興奮起來。」

▲▼北市成立「剝皮寮快篩特攻隊一號」。（圖／翻攝自Facebook／黃珊珊）

黃珊珊提到，她在5月31日晚間赴剝皮寮與團隊開會，並把所有的流程確定後，特攻隊從發想到成形短短3天就正式成立了，未來幾天，他們馬上就有任務要執行，「請大家給予這群勇士們最大的鼓勵，謝謝他們繼續挺進第一線。」

台北市政府副發言人黃瀞瑩表示，台北市政府成立2支機動快篩隊，一隊明日先前往傳出確診的文化大學協助學生快篩，另隊則在萬華區熱點社區進行小規模普篩。

▲▼北市成立「剝皮寮快篩特攻隊一號」。（圖／翻攝自Facebook／黃珊珊）

▲▼北市成立「剝皮寮快篩特攻隊一號」。（圖／翻攝自Facebook／黃珊珊）

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