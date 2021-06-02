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確診男砍3護理師「女兒道歉了」　弟弟到場嗆聲：他怎會有刀？

記者鄒鎮宇／綜合報導

「救命！好痛！快去救我同事！他們還在裡面！」新北雙和醫院5月31日發生62歲洪姓確診者持刀傷害3名護理師的事件，當時正在值班的吳姓醫師還原當下情況，並透露後續洪男家屬到院時的態度，「病人的女兒感覺是非常有歉意的。但弟弟就沒有了。他到病房第一句話竟然是『他怎麼會有刀？你們怎麼沒有檢查清楚？』」

吳姓醫師在臉書還原當下情況，表示事隔至今耳邊還是會傳來護理師求救的砍叫聲。當晚是值班醫師的他，看到同伴受傷，「他們的叫聲、眼淚、傷口、滿地的鮮血⋯叫了當時兩位護理師，一位打電話報警+叫警衛，另一位協助傷口加壓簡單包扎止血，然後我和值護跑去看那病房狀況。」

▲▼醫護扶竿子。（圖／記者李忠憲攝）

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▲第一線醫護辛苦付出，卻被病人傷害。（示意圖／記者李忠憲攝）

吳姓醫師說，所幸當下病人沒有衝出隔離區外，但受傷的3名護理師努力保持冷靜，在身上有傷口的情況下按造程序脫除兔寶寶防護衣，在一旁等待救援，「意思是在生命危險的關頭，她們依然在乎、尊守防疫」、「在混亂的場景中還一直擔心其他困在隔離區內的人員。回想起來很感謝她們，也更替她們難過」。

事後，兩名重傷的護理師緊急被送去做手術，警衛也立刻到場牽制洪姓男子，他才趁機從另一個入口進入病房內，救援受困人員，最後警方到場，才控制住整個場面。

「這些，有辦法修復嗎？」吳姓醫師感嘆，洪男的那幾刀砍得簡單，背後卻摧毀多少醫病的關係、信賴及善良的心、其他更需要照顧的病人權力，「想到那幾位同伴平時嘻嘻哈哈的笑臉，他們出院後，還會保持同樣善良的心，笑顏依舊嗎⋯？」

▲▼東購捐雙和醫院防疫禮物,公益,新冠肺炎,雙和醫院,東森購物,自然美,醫護人員。（圖／記者姜國輝攝）

▲雙和醫院。（圖／記者姜國輝攝）

談到洪男家屬，吳姓醫師表示，洪男的女兒非常有歉意，但弟弟進入病房的第一句話竟然是質疑醫護人員「他怎麼會有刀？你們怎麼沒有檢查清楚？」「啊他人好好地進來怎麼會變成這樣？」頓時讓他氣炸反嗆「你怎麼還可以這樣說？怎麼可以一點歉意都沒有！」

「醫師你這樣說是什麼意思？！你怎麼可以這樣說？！」回想起洪男家屬的叫囂，吳姓醫師開始質疑自己的信仰，「只是因為人變比較自私的結果嗎？是否其實真的不是每個人都配有救贖？」認為洪男家屬沒想過醫護冒著被感染的風險照顧病人，「憤怒、痛心，也只能期待法律能給受傷的那幾位同伴合理的交待。很擔心精神科接下來會下的診斷⋯也希望那幾位同伴出院後內心的傷痕可以愎原到最小」。

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