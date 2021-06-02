宅配「爆倉」大塞車！　第一線送貨員崩潰：想請無薪假

▲物流業者現在也發生量能崩潰的狀況。（圖／翻攝自我們是黑貓員工 要團結！要改變！）



記者林彥臣／綜合報導

台灣本土病例連續18天破百例，許多人現在都暫時停工或是居家辦公，並且透過取得生活必需品，減與人群接觸的機會，但是卻也造成現在量能崩潰的地方不只是醫院，還有物流宅配業者現在也被大量的貨物灌爆，呈現量能崩潰的狀態，甚至有第一線員工哭喊想要請無薪假。

有網友在臉書社團「爆怨2公社」發文指出，「拜託各位，不要再網購了，也暫時不要再寄包裹了，包裹已經無法隔日配達了要幾天？不知道‍？不要再問今天寄什麼時候會到各家宅配業都已經倒線了⋯⋯」。

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▲第一線員工呼籲，暫時不要再叫網購，叫了也不會隔天到。（圖／翻攝自爆怨2公社）



另外一位網友在臉書社團PO文，「我們是黑貓員工 要團結！要改變！」發文指出，「停止集貨、戮力配送、檢討轉整，這波疫情下所創造出來的宅經濟已不是任何物流公司可以承受的！但奈何速達公司經過前一年的教訓還是無法從當中汲取經驗，總公司轉整team調度的無能與無為更是造成7000多位貓兒們疲於奔命、延遲到貨的始作俑者！堆成堆、送不完更是多數站所的現況！」

▲第一線員工甚至累到想請無薪假。（圖／翻攝自我們是黑貓員工 要團結！要改變！）



該則PO文甚至還附上與主管的對話截圖，「我真的想請假，貨量大的（得）沒日沒夜，連續幾天大家9點都還在公司，公司無抵制貨量，我的組員也快撐不住了，大家都有家庭，我的家人也非常擔心我，我想主動申請無薪假」。

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