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5煞主場優勢襲擊！台南男高雄討1萬情債　遭砸車刀棍伺候眼角濺血

▲22歲男子從台南過來處理跟前女友的金錢糾紛遭到埋伏襲擊 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲22歲男子從台南過來處理跟前女友的金錢糾紛遭到埋伏襲擊，車窗被砸了            。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者吳奕靖／高雄報導

高雄市深夜不平靜！三民區九如三路一間汽車展售場旁，凌晨發生街頭暴力事件，兩派人馬疑似相約談判，現場有一部黑色轎車的車窗被打破，其中一人被狂毆，其他人在警方還沒來之前，全部逃竄，最後警方找到5個人，初步了解是因為債務糾紛。

這起街頭暴力案件就發生在2日的凌晨深夜，高雄市三民區九如三路一間汽車展售場旁傳來了打架聲響，2名男子共乘一台車來到這裡，沒想到車才一停好，躲在九如陸橋旁的另一群人立刻衝了出來，手上拿著球棒、刀子以及甩棍鎖定其中一名男子就是狂毆，造成他的眼角、以及手臂都受傷，而開來的轎車車窗也被打破，動手的一群人在警方的抵達之前，開車快閃離開。

▲22歲男子從台南過來處理跟前女友的金錢糾紛遭到埋伏襲擊 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲22歲男子從台南過來處理跟前女友的金錢糾紛遭到埋伏襲擊 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲22歲男子從台南過來處理跟前女友的金錢糾紛遭到埋伏襲擊 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲22歲男子從台南過來處理跟前女友的金錢糾紛遭到埋伏襲擊，車窗被砸了 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

警方在2個小時後，表示抓到人了！警方指出，受傷的是一名22歲的吳姓男子，他跟前女友之間有一萬多塊的金錢糾紛，但現任的陳姓男友對此事不爽，雙方相約談判，沒想到陳姓男子早就預備好人馬，吳姓男子沒有準備才遇襲。

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