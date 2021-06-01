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郭董進口疫苗　鄭文燦：非常佩服，希望疫苗快一點多一點

▲桃園市長鄭文燦1日表示，針對民間進口疫苗，政府站在協助立場願意幫忙民間取得合格疫苗，但他希望速度快一點、數量多一點，這是大家共同期盼。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市長鄭文燦1日表示，針對民間進口疫苗，政府站在協助立場願意幫忙民間取得合格疫苗，但他希望速度快一點、數量多一點，這是大家共同期盼。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

鑒於疫情持續延燒，民間已傳出有意從國外進口疫苗協助政府解決疫情問題，桃園市長鄭文燦1日主持防疫記者會上表示，目前疫苗都是緊急使用，政府在疫苗採購部署上，以多元方式爭取足夠疫苗，民間幫忙爭取疫苗，政府願意站在協助立場，我們積極看待民間管道爭取疫苗，目前政府正朝6、7月提早交貨，我們希望數量能夠多一點、速度快一點，這是大家共同的期盼。

桃園市政府1日下午召開的防疫記者會上，媒體詢問疫苗施打問題，如果民眾與企業遵循規定從國外進口合格疫苗，市府是否會站在鼓勵立場協助，時程上可否協助縮減？

鄭文燦指出，目前疫苗都是緊急使用，國際上疫苗大廠大都由大國手上掌握，我們政府在疫苗採購部署上，是採取多元方式來爭取足夠合格的疫苗，疫苗當然要安全性、有效性得到驗證才會採購，民間能幫忙爭取疫苗的機會，是出自於想協助防疫善意，但仍需要很努力。目前行政院與中央疫情指揮中心都已說明，政府願意站在協助立場，不只要協助，更應積極地看看民間管道能爭取到疫苗，這也是對台灣疫苗供應數量增加，更是一份保障。

▲桃園市長鄭文燦指出，針對前鴻海董事長郭台銘進口疫苗，個人表示佩服之意。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市長鄭文燦指出，針對前鴻海董事長郭台銘進口疫苗，個人表示佩服之意。（圖／記者沈繼昌翻攝）

鄭文燦還說，政府的採購疫苗計畫，目前正在提早交貨，希望6、7月間提前供應疫苗，我們希望能夠數量多一點、疫苗進來速度快一點，這是大家共同的期盼，政府好好努力，民間願意幫忙的更要協助，看看能不能多爭取到一些更好的疫苗。

此外，媒體認為，鴻海前董事長郭台銘已經完成送件，市長如何看待這件事情？

鄭文燦認為，中央應該會了解整個疫苗採購情況，並積極來協助，不過疫苗是與一般貿易採購不太一樣，疫苗不是一般藥廠購買既有藥品，疫苗供應都非常吃緊，因為原物料缺貨，各個國家把疫苗當作是非常重要的戰略物資，疫苗大廠又是非常的有限，郭台銘董事長的努力，個人非常佩服，他已經完成送件，中央疫情指揮中心與衛福部應該會仔細地來看這些文件是不是齊備、採購管道是否確定能有疫苗供應，這個都可以透過一起努力來完成。

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