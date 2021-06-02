「蓋屋交朋友」吸金6億逃陸通緝　建商父子3人遇疫情返台被逮

▲建商父子吸金6億元逃亡大陸，新冠肺炎期間又躲回台灣被台北地檢署起訴。（圖／資料照）

記者劉昌松／台北報導

統鉅開發、本翊建設公司負責人李新發、李沼錡、李俊威父子3人，涉嫌以投資不動產為幌子吸金近6億元，2015年因逃亡大陸遭通緝，直到2020年底，因大陸新冠肺炎疫情嚴峻，沒了收入維生，才搭機返台就逮，台北地檢署2日偵查終結，依違反《銀行法》等罪起訴李新發父子3人。

檢調接獲檢舉，統鉅公司李新發與分別擔任本翊建設負責人、監察人的2名兒子，涉嫌從2010年10月起，以「蓋一棟房子，多交一個朋友」為宣傳，由本翊建設對外招攬投資每30萬元，可月收利息1萬2千元到1萬5千元，換算年息約18%到60%。

辦案人員查出，李新發父子一開始的確有在桃園等地收購大批土地，且有按時支付投資人利息，但從2013年5、6月開始不再付息，投資人找不到李新發等人，又發現當初本翊建設投資的不動產已經被移轉過戶，才驚覺受騙，紛紛提告。

檢調展開調查，發現李新發父子3人早已潛逃大陸躲藏，只查扣到12筆不動產，帳戶內存款只剩1萬多元，檢察官2015年發布通緝，2020年12月，李新發父子突然搭機返台，被航空刑大逮捕，據了解，他們3人因為大陸疫情嚴峻，沒有收入，身上的盤纏都用盡了，選擇返台。

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