外商來不了！台鐵EMU3000新型城際電聯車「延後交車」

▲台鐵EMU3000延後交車。（圖／台鐵）

記者李宜秦／台北報導

台鐵設備老舊，為達汰舊換新目的，原訂於6月下旬迎來新購入的EMU3000新型城際電聯車第1編組，然而受到邊境管制影響，外商無法赴台簽證，因此將延後交車時間，預計今年將交車7列共84輛。

台鐵局表示，因受到疫情升級影響，邊境管制到6月18號，原先預定於6月下旬在花蓮港辦理卸船的EMU3000新型城際電聯車第1編組，因立約商日立亞太公司工作人員無法申請赴臺簽證，致EMU3000新城際列車無法按原預定時間抵臺，後續將視疫情趨緩後，持續協助立約商加速工作人員申請赴臺及辦理交車作業。

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台鐵局指出，EMU3000型城際電聯車新車抵臺後，後續將進行約3個月的相關測試，為確保新購車輛之品質與營運安全，臺鐵試車小組將會同立約商台灣日立亞太公司及第三方獨立認證與驗證(IV＆V)公司臺灣德國萊茵技術監護顧問股份有限公司等相關單位，密集進行各項交車測試，完成後即可投入營運。

EMU3000型城際電聯車預計110年(今年)交車7列共84輛，111年交車15列共180輛，112年交車16列共192輛，至113年將50列共600輛全數交車，並依計畫逐年汰換舊車。