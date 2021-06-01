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林口、泰山「這四個市場」實施身分證尾數單雙分流　採買時間曝光

▲▼新冠疫情升溫，雖然疫情指揮中心要求呼籲民眾不要外出不要群聚，但在重災區的板橋華江黃昏市場，下班時間還是湧進大批採買食材的婆媽。（圖／記者湯興漢攝）

▲板橋華江黃昏市場。（示意圖／記者湯興漢攝）

記者楊蕓／新北報導

國內疫情嚴峻，為防止人潮擁擠的市場內出現隱形傳播鍊，多個縣市政府已開始實施依身分證字號尾數單雙號進行分流管制，新北市長侯友宜則授權168個市場自治會訂定。國民黨立委洪孟楷1日表示，包括林口、泰山有四個市場已宣布啟動身分證尾數分流，提醒民眾多加注意。

侯友宜日前表示，新北有168個市場，每個市場的動線、經營方式不同，因此分流管制方式由自治會訂定，警察則會強力取締違規攤商，無法達到防疫標準就停業。

洪孟楷1日在臉書發文提醒，泰山區及林口區的市場將依身分證尾數進行分流採買。泰山區的福泰市場（下泰山巖祖師廟的傳統市場）在周末依身分證尾數進行分流採買，尾數為單號者週六採買、雙號者週日採買，市場的其他通道都會封鎖，不能直接騎車進入市場。

林口區的林口市場及文化一路黃昏市場、福德黃昏市場也同樣採取尾數分流採買，尾數單號者於一、三、五採買，雙號者則於二、四、六採買，並由各自治會管控場內人數，並確保全程戴口罩、防疫實聯制與人流控管。

▲▼林口、泰山區市場分流。（圖／洪孟楷臉書）

▲▼林口、泰山區市場分流。（圖／翻攝自洪孟楷臉書）

▲▼林口、泰山區市場分流。（圖／洪孟楷臉書）

另外，新北市劃設高風險熱點地區，6月1日起新增淡水5里、泰山7里，洪孟楷也提醒，被匡列的地區是希望市民朋友提高警覺，配合防疫，請大家勿需過度驚慌，更不要污名或是有任何聯想。

淡水熱區防疫中心位於油車市民活動中心（淡水區淡海路40號），範圍包括大庄里、油車里、沙崙里、文化里、崁頂里，受關懷及規範人數為43846人；泰山熱區防疫中心則設置在山腳市民活動中心（泰山福德街14號），範圍涵蓋山腳里、同榮里、同興里、全興里、福興里、福泰里、楓樹里，人數為36765人。

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