疫情波及廣！婚禮該不該延先內戰　悶在家「小摩擦變大衝突」

▲雖貼上疾管家的QR code，但未見未婚男女上門報名。（圖／中壢美滿提供）



記者楊淑媛／桃園報導

本土疫情延燒，為落實防疫，多數民眾選擇宅在家，儘量不外出，避免群聚，連一向為未婚男女搭橋的中壢區美滿服務中心，雖然在門口也貼上疾管家的QR code，但半個多來，未見任何上門報名的未婚男女，反而接到不少因疫期居家工作的夫妻，為家務分工，以及因疫情必須延緩訂婚或結婚互起爭執的男女朋友們，多通求助電話！

▲疫期未婚男女也暫停「連結」。（圖／中壢美滿提供）

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中壢區美滿服務中心指出，多位求助者指出，因為疫情必須減少外出，加上孩子在家，與另一半有更多相處時間，更加有感此期間，丈夫只會飯來張口、茶來伸手，根本不主動幫忙做家事，雖兩人一再溝通，但回應有限，朝夕相處加上疫期悶在家，出現小小摩擦都有瞬間引爆成衝突，其能祈求疫情快退散！

另外，在中壢區美滿服務中心「個別一對一」認識交往，原本定在6月20日訂婚的準新人，男方認為因為疫情緣故，考慮將訂婚日情延後，卻讓女方家長不滿，女方母親告訴中壢區美滿服務中心，訂婚日期不是不能改，但至少要與女方商討，男方單方面決定延緩，好像我們女兒嫁不出去，太不尊重女方，經該中心耐心安撫，才讓事件平息！

不過，疫期也有感性的一面，最近步入結婚殿堂的女性社工，在中央疫情指揮中心宣布禁止辦結婚喜宴前，原本訂好飯店要請客結婚，她主動向男方表示不要群聚，只要「登記結婚」即可，女方家長心有不忍女兒終身大事太輕率，建議延期，但女社工認為婚禮只是形式，並不重要，讓男方家長對準媳婦的懂事贊不絕口，也展現社工人的特質：接納、風趣、溫暖、支持。

中壢區美滿服務中心指出，防疫期間，夫妻在有壓力的情況下，在一個小空間中共處，相處時間又比平時長得多，創造了更多放大正面與負面關係變化的機會，如果夫妻不同調，壓力就會很大。因此，必須學會尊重、體諒、不吵架，看不慣直接說、別翻舊帳、別指責對方。至於婚禮的舉行，只是形式，「登記結婚」也不失為防疫期間另一個選擇，大可不必因疫情而延期結婚。

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