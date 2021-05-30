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「快篩陽性，我應該做什麼？」　柯文哲最新圖解：要做這三件事

▲▼急診室,快篩站,篩檢站,護理師,醫護人員,醫療能量,醫院,醫事人員,疫情,防疫,新冠肺炎,武漢肺炎,口罩。（圖／記者李毓康攝）

▲快篩站。（圖／記者李毓康攝）

政治中心／台北報導

根據台北市公布統計，截至5月28日，總計705人快篩陽性，其中，中興醫院快篩站241人、剝皮寮快篩站318人、和平醫院快篩站146人。對於不少民眾詢問「快篩陽性，我應該做什麼」，柯文哲透過兩張最新製作圖卡說明，呼籲要做以下三件事，包括：主動回溯出現症狀前三天活動接觸史、戴口罩自我隔離並監測健康，以及撥打諮詢專線。

全國疫情爆發，台北市自進行三級防疫警戒後後仍處嚴峻狀態，根據市府29日發布統計12區確診累計數字，其中萬華區1068例，成為北市首個破千人染疫的行政區；而若從5月9日起至5月29日的區間來看，萬華區在短短三周染疫人數就已達1035人。

在快篩部分，根據台北市公布統計，截至5月28日，總計705人快篩陽性，其中，中興醫院快篩站241人、剝皮寮快篩站318人、和平醫院快篩站146人，若從快篩陽性率曲線圖來看，5月28日上述三快篩站陽性率平均為4.4％。

對此，台北市長柯文哲也表示，根據他的解讀，萬華地區疫情有稍微控制，但本來沒有感染案的行政區，都有增加的趨勢，正確講法是萬華疫情趨緩，但其他地區仍有潛在感染源。

引發外界注意的是，在昨天的防疫記者會上，雖然柯文哲再批中央說的空床統計數根本就是口水戰，「如果他今天還在台大醫院當柯P，石崇良還在台大急診處的話，講這種幹話，他早就砸病歷過去了，根本是鬼扯」，立刻引發熱議與討論。

但是，對於陸續有民眾提出快篩陽性後要做什麼的問題，以及台北市的病床、專責防疫旅館數是否足夠等疑慮，柯文哲也透過最新兩張最新製作的流程說明與統計圖，讓市民知道如何因應快篩陽性與防疫旅館最新資訊。

▲柯文哲發布台北市快篩陽性簡易流程圖，與防疫旅館統計。（圖／台北市政府提供）

▲北市5月29日公布最新快篩陽性檢疫流程，（點圖可放大／台北市政府提供）

在防疫旅館方面，柯文哲表示，現在把防疫旅館分成三級：包含了一般防疫旅館、收治居家隔離的防疫旅館、收治快篩陽性者的防疫旅館。就目前統計數據來看，死亡比例最高的多為老年人，50歲以下的死亡案例相當少，所以安排上要把這些50歲以下放在防疫旅館或集中檢疫所，最大原因就是要避免去感染這些老人家，變成社區感染源。

至於民眾快篩後的流程、聯絡及關懷等問題，台北市副市長黃珊珊也說明，今天假如民眾得知自己是快篩陽性，身體狀態是無症狀且家庭環境符合居家隔離的標準，就會用防疫專責計程車送你回家，即日起開始進行居家隔離。健康服務中心也會立刻架設電子圍籬，比照以前居家隔離的模式。

她強調，這僅限於50歲以下，相對年輕的族群或是無症狀的確診者，才會以這樣的方式為主，假如輕症確診者的生活上需要別人照顧、且居家隔離也非常困難的，就會送到加強版防疫專責旅館、或中央提供的集中檢疫所；最後是中重症確診者，會由快篩站通報，直接由醫院收治住院。市府針對快篩後顯示陽性的病例，會依症狀來做不同的處理。

▲柯文哲發布台北市快篩陽性簡易流程圖，與防疫旅館統計。（圖／台北市政府提供）

▲北市5月29日公布最新防疫旅館統計。（點圖可放大／台北市政府提供）

截至5/29 台北市12行政區確診統計如下：

總計：
4月25日至5月1日：9例
5月2日至5月8日：42例
5月9日至5月15日：601例
5月16日至5月22日：1124例
5月23日至5月30日：358例

松山區
4月25日至5月1日：0例
5月2日至5月8日：0例
5月9日至5月15日：22例
5月16日至5月22日：34例
5月23日至5月30日：12例

信義區：
4月25日至5月1日：0例
5月2日至5月8日：2例
5月9日至5月15日：22例
5月16日至5月22日：61例
5月23日至5月30日：46例

大安區：
4月25日至5月1日：2例
5月2日至5月8日：0例
5月9日至5月15日：29例
5月16日至5月22日：44例
5月23日至5月30日：23例

中山區：
4月25日至5月1日：1例
5月2日至5月8日：1例
5月9日至5月15日：21例
5月16日至5月22日：63例
5月23日至5月30日：9例

中正區：
4月25日至5月1日：2例
5月2日至5月8日：2例
5月9日至5月15日：30例
5月16日至5月22日：62例
5月23日至5月30日：24例

大同區：
4月25日至5月1日：0例
5月2日至5月8日：0例
5月9日至5月15日：35例
5月16日至5月22日：58例
5月23日至5月30日：17例

萬華區：
4月25日至5月1日：4例
5月2日至5月8日：29例
5月9日至5月15日：345例
5月16日至5月22日：560例
5月23日至5月30日：130例

文山區：
4月25日至5月1日：0例
5月2日至5月8日：2例
5月9日至5月15日：32例
5月16日至5月22日：83例
5月23日至5月30日：46例

南港區：
4月25日至5月1日：0例
5月2日至5月8日：2例
5月9日至5月15日：17例
5月16日至5月22日：30例
5月23日至5月30日：10例

內湖區：
4月25日至5月1日：1例
5月2日至5月8日：1例
5月9日至5月15日：13例
5月16日至5月22日：33例
5月23日至5月30日：8例

士林區：
4月25日至5月1日：0例
5月2日至5月8日：0例
5月9日至5月15日：22例
5月16日至5月22日：58例
5月23日至5月30日：19例

北投區：
4月25日至5月1日：0例
5月2日至5月8日：3例
5月9日至5月15日：13例
5月16日至5月22日：38例
5月23日至5月30日：14例

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