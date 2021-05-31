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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

蔡英文談話全文看這裡　曝當前防疫目標！一定要有國產疫苗

▲總統蔡英文親上火線說明疫苗進度與防疫工作▼ 。（圖／翻攝直播）

▲總統蔡英文親上火線說明疫苗進度與防疫工作。（圖／翻攝直播）

記者陶本和／台北報導

面對近期國內有關疫情與疫苗的紛擾，總統蔡英文傍晚親自上火線發表直播談話，除了強調現階段的目標，就是降低每天確診案例，也要降低對生活與經濟的衝擊；而國產疫苗方面，她認為，如果沒有自己的供給能量，就會受制於人，因此擁有自己可以供應的疫苗，是國家戰略的優先項目。

蔡英文談話全文：

各位國人同胞，和收看網路直播的朋友，大家好，

這段時間，很多人傳訊息給我，提出很多想法。我在很多的社群網站、媒體上，也了解到許多人對於疫情的發展、疫苗是否充足、什麼時候接種，都充滿焦慮。

今天，我想對大家所關切的事情，向大家做一個報告：

首先，關於疫情，這兩天的資料顯示，現在這個階段的疫情已經趨緩，但仍然充滿挑戰。

真的很感謝大家，過去兩週忍受著不便，跟我們一起配合防疫指引。我們現階段的目標，就是要持續降低每天的確診案例，也要降低對於生活及經濟的衝擊。

三級警戒還在持續，我要拜託大家，沒有必要、不要出門；辦公場所分艙分流、實施部分居家上班。還有一件重要的事，就是要避免群聚，尤其在大賣場、傳統市場，或者一起吃飯的時候，都要依照指揮中心的指引，來保障大家的安全。

至於大家關切的疫苗問題。這段期間，國際疫情仍然險峻，造成疫苗市場的供需，有很大的落差，供貨也相當緊張。

各國政府都窮盡能力，希望能以最快的速度取得相當的疫苗，台灣也是如此。包括我在內，政府各部門每天緊盯、催促我們下訂的近兩千萬劑國外疫苗，能夠早一天出貨、早一天抵達，這樣一來，國人朋友才能夠早一天施打，早一天安心。

也因為如此，近來很多熱心的宗教團體、企業、民間組織，甚至是地方政府，也幫忙找國外的疫苗供給，我們非常感謝他們的熱情義舉，政府也會積極的來協助。

今天稍早，行政院已經宣布，民間宗教團體由內政部陳宗彥次長擔任窗口。企業團體的部分，則由經濟部王美花部長擔任窗口。政府會跟民間共同努力，爭取到更多的疫苗。

另外，疫苗供給的來源必須做好查證，確保來自原廠，安全、有效、合法。請大家放心，我們會跟所有來聯繫的團體一起努力，確保疫苗的來源可靠安全，保障國人的健康。

在這裡，我要再次強調，政府很樂意跟民間一起努力，來確保疫苗是安全的、有效的、合法的，絕對沒有阻擋的問題。

近來有些人對於國產疫苗的政策，也提出質疑，我要跟大家報告，以現在國際疫苗的供給情況，如果我們沒有自己的供給能量，就會處處受制於人，也會因為國際供需失衡而受到影響。

因此，擁有自己可以供應的疫苗，是我們國家戰略的優先項目，也是世界許多主要國家正在全力衝刺的目標。

疫苗的研發製造過程很嚴謹，有很多國內一流的專家都參與其中，疫苗是要打入人的身體，安全、有效是最重要的先決條件。

我們絕對不會因為要爭取國產，就犧牲對於疫苗品質和安全性的要求，政府一定會依照國際科學標準，嚴格把關，請大家放心。

至於有人質疑，有炒股、不當利益的問題，我要嚴正的聲明：相關的財產申報資料都是公開透明的，大家可以去查證，我們也做了內部清查，相關政務人員都沒有炒股問題。

如果有人提出具體的指控，歡迎提出證據，一定會依法嚴查，絕對不會容許政府決策公信力遭受挑戰。如果沒有證據，也不應該用捕風捉影的方式，抹煞許多專家投入研發疫苗的努力。

接下來，更重要的是如何順利進行疫苗施打計畫。我要先感謝縣市首長，在這段時間，加速進行第一線防疫人員的疫苗施打。

接下來，我們將會進入大規模施打的階段，為了讓疫苗施打能夠更有效率地進行，政府會動員更多的醫護能量，以及投入更多的資源。

同時，行政院唐鳳政委已經在做預約系統的設計，讓大家知道自己要在什麼時候、什麼地方施打疫苗，現在這個系統正在測試的階段，測試完成後，很快就會上線使用。

在施打的部分，除了沿用既有的流感疫苗施打系統以外，我們還會開發其他的系統。從醫院、診所，到大型的施打場所，都會列入規劃，讓大家有序施打、兼顧防疫需求，是我們的原則。屆時還需要許多醫護人員的協助，希望大家能夠踴躍幫忙，協助完成疫苗接種。

我也聽到很多第一線的醫護人員，對於醫療資源是否足夠，表達憂慮。過去這個週末，我和蘇院長以及行政團隊，正全力設法強化全國醫療資源的整備。

不論是醫護人員的投入，病床、醫療器材的盤點，和整體能量的擴充，這些工作每天都在進行當中，也持續和地方緊密合作，確保我們的資源確實到位，及時因應，請大家不要恐慌。

最後，這段時間也有很多訊息，讓大家無所適從，有些只是單純的誤解，也有些是刻意的誤導，這些訊息確實會干擾防疫的有效執行。我已經要求相關單位，務必在第一時間澄清，也請大家隨時查證，協助政府澄清。

各位國人同胞，過去一年多來，因為團結、冷靜，做好各項預防措施，我們順利地守住了第一波疫情。

面對眼前嚴峻的挑戰，如果我們爭執不休、驚慌失措，對防疫不會有任何幫助。從三級防疫警戒到疫苗大規模接種，此時此刻，相互合作、團結一致，是最好的方法。

我知道大家有些焦慮，但是，我要拜託大家，保持冷靜。

在這裡，我也要謝謝立法院，今天三讀通過「紓困特別條例」修法，讓紓困特別預算總額上限，提高到8400億，紓困4.0最快在6月4號就會上路。

防疫工作很辛苦，需要中央地方、不分朝野、政府民間團結合作，從爭取疫苗，到有序、有效率的大量施打，都需要所有人同心協力，一起來配合，才能克服眼前的難關。讓我們團結防疫，一起守台灣，謝謝大家。

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