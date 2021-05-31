　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

新北人注意！20個高風險熱區一次看　住在這「里」非必要別外出

▲▼新北疫情統計。（圖／新北市政府提供）

▲新北高風險熱點地區。（圖／新北市政府提供）

記者楊蕓／新北報導

新北市31日新增本土病例126例，校正回歸45人，中和區佔23例最多。新北市長侯友宜今天在防疫記者會宣布，明（1）日起，淡水、泰山共12個里將列入高風險熱點地區，並提醒熱區民眾保持低度活動，非必要請勿外出。

侯友宜晚間在臉書發文，說明新北最新防疫措施，其中，新北市劃設高風險熱點地區，6月1日將新增淡水第一區5里、泰山第一區7里，並擴大執行新店安康區5里和第三區6里、永和第二區12里和第四區9里，侯友宜提醒，請熱區民眾嚴格落實防疫措施，「保持低度活動，非必要請勿外出。」

高風險熱點地區範圍如下：

泰山第一區：山腳里、同榮里、同興里、全興里、福興里、福泰里、楓樹里等7里，約3萬6765位市民受關懷與規範。

淡水第一區：大庄里、油車里、沙崙里、文化里、崁頂里等5里，約4萬3846位市民受關懷與規範。

汐止第一區：中興里、湖光里、金龍里、康福里、北峰里、福德里、興福里等7里，約3萬6,291位市民受關懷與規範。

五股區：成功里、成州里、成泰里、成德里、集福里、集賢里丶觀音里等7里，約3萬8,643位市民受關懷與規範。

樹林第一區：潭底里、文林里、保安里、圳民里、圳福里、圳安里、圳生里、三多里、金寮里等9里，約3萬8,796位市民受關懷與規範。

土城清水區：青雲里、清水里、清溪里、永豐里、永富里、延和里、金城里、安和里、峯廷里、廷寮里、平和里、延祿里、延壽里、延吉里等14里，約8萬597位市民受關懷與規範

土城土城區：員信里、明德里、學士里、裕生里、埤林里、復興里等6里，約3萬4,641位市民受關懷與規範。

三重東區：永順、永清、永豐、永福、永安、永盛、永吉、福樂、福隆、慈祐、溪美里等11里，約5萬6,308位市民受關懷與規範。

新莊南區：建福里、後德里、後港里、四維里、八德里、成德里、南港里、萬安里、龍安里等9里，約3萬7,773位市民受關懷與規範。

板橋東區：文聖里、龍翠里、忠翠里、嵐翠里、青翠里、懷翠里、松柏里、華翠里、文翠里、松翠里、港嘴里及福翠里等12里，約5萬3,000位市民受關懷與規範。

中和漳和區：中原里、碧河里、福真里、連城里、力行里、連和里、平河里、中正里等8里，約4萬5,000位市民受關懷與規範。

新莊北區：立志里、立功里、立德里、中和里、中華里、中泰里、忠孝里、全泰里、興漢里、文聖里等10里，約4萬0,265位市民受關懷與規範。

三重西南區：錦田里、過田里、福祉里、福德里、福民里、成功里、中山里、中正里、菜寮里、光明里、永春里、吉利里等12里，約5萬0,335位市民受關懷與規範。

永和第二區：秀林里、福和里、民族里、民治里、永元里等5里，約2萬2,201位市民受關懷與規範。

永和第四區：河堤里、新廍里、頂溪里、上溪里、仁愛里、中溪里等6里，約1萬8,051位市民受關懷與規範。

新店安康區：復興里、吉祥里、玫瑰里、雙城里、日興里等5里，約2萬9,115位市民受關懷與規範。

新店第三區：德興里、大豐里、江陵里、信義里、寶安里、寶福里等6里，約3萬2,068位市民受關懷與規範。

板橋北區：宏翠里、滿翠里、仁翠里、吉翠里、明翠里、朝陽里、新翠里、新埔里、陽明里、文德里、忠誠里、新海里、幸福里、德翠里等14里，約5萬9,405位市民受關懷與規範。

中和員山區：積穗里、員山里、文元里、嘉新里、民安里、瑞穗里、清穗里、自強里、明德里、錦中里、錦盛里、民有里、冠穗里等13里，約6萬291位市民受關懷與規範。

蘆洲第一區：樓厝里、仁義里、仁德里、信義里、福安里、水河里等6里，約3萬5,637位市民受關懷與規範。

ET快訊
新北人注意！「20個高風險熱區」一次看　非必要別外出
郭台銘備妥銀彈！花100億購BNT疫苗　盼台灣每人打2劑
快訊／爭取500萬劑德國BNT疫苗　郭台銘晚間再發聲
金曲歌王反嗆張小燕！聽「政府刁難」笑了：您是國寶，該第一個打
民進黨社群中心主任涉散布「疫苗假訊息」　調查局受理檢舉
成功預測本週確診下降　他再預告「6月5日變個位數」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

郭台銘備妥銀彈！花100億購BNT疫苗　盼台灣每人打2劑

新北人注意！20個高風險熱區一次看　住在這「里」非必要別外出

成功預測本週確診下降　他再預告：6月5日變個位數

快訊／總統府憲兵確診　2名同寢室弟兄篩檢結果出爐

北市設大型疫苗、快篩站？　柯文哲：太多偽陽性反而亂掉

快訊／通姦罪違憲！　立法院三讀刪除《刑法》第239條

蔡英文談話全文看這裡　曝當前防疫目標！一定要有國產疫苗

快訊／何時、何地接種疫苗？蔡英文曝：唐鳳正在做預約系統的設計

「人命最大」！韓國瑜：請民進黨用做圖速度，給台灣人國際認證疫苗

快訊／國產疫苗有政府人員炒股？ 蔡英文回應：已做內部清查

禾浩辰「女友視角」伏地挺身！宋芸樺：女粉絲全醒　想CUE偶像「出現蔡昌憲」..柯震東：吼唷～～

四級警戒一周只能「採買3次」　民眾怨太少！原因曝光網罵翻

台北醫院急診外臨時搭棚躺病患 民憂淋雨...院方：床與帳篷有距離

岳母確診「無救護車送醫」5小時亡　台商無奈大嘆：台灣醫療不堪一擊

《火神的眼淚》有第2季！　群星看完結局「悲憤痛哭」劇迷全崩潰

高雄祕境11男女「無口罩爽玩水」　罰單66萬起！見警傻眼：全都罰？

尤秋興虧顏志琳諧音「顏值零」　KID揪唱《我很好騙》出現小鬼畫面...哭了

劉嘉玲「公園嗨跳廣場舞」沒人發現！　還被大叔提醒舞步...網笑翻

隔離母子要見「確診爸最後一面」　車隊自願當專車...全副武裝接送

中央砸6千億紓困！柯轟別做奇怪事　「綁樁腳也不用這麼多」不如買疫苗

郭台銘備妥銀彈！花100億購BNT疫苗　盼台灣每人打2劑

新北人注意！20個高風險熱區一次看　住在這「里」非必要別外出

成功預測本週確診下降　他再預告：6月5日變個位數

快訊／總統府憲兵確診　2名同寢室弟兄篩檢結果出爐

北市設大型疫苗、快篩站？　柯文哲：太多偽陽性反而亂掉

快訊／通姦罪違憲！　立法院三讀刪除《刑法》第239條

蔡英文談話全文看這裡　曝當前防疫目標！一定要有國產疫苗

快訊／何時、何地接種疫苗？蔡英文曝：唐鳳正在做預約系統的設計

「人命最大」！韓國瑜：請民進黨用做圖速度，給台灣人國際認證疫苗

快訊／國產疫苗有政府人員炒股？ 蔡英文回應：已做內部清查

趁拍《多情城市》空檔⋯Gino下廚做「20人份餐」送到榮總暖舉曝光

蟻人保羅路德被誤認「星爵」　他看照片笑了：真的很像

Line Pay Money故障無法登入　Line Pay：已修復完畢

快訊／金門宣布：1日起抵金「全面強制實聯制」　快篩站持續運作

三大名師推薦熱門潛力股！SpaceX供應商、蘋果供應鏈　6檔各擁題材

疫情別想亂跑！高雄媽把兒剃成「沙悟淨」禿了　他含淚怒瞪設計師

郭台銘備妥銀彈！花100億購BNT疫苗　盼台灣每人打2劑

等不到乾乾「狂敲碗」超心碎！　委屈萌樣網喊冤：毛多不是胖

不斷更新／東森集團、金融業力挺防疫前線　企業捐款破6億！

家裡有房子「為什麼還要買房」　網神解：女生不喜歡跟公婆住

信義區左轉硬插下秒被警攔　超療癒瞬間！網：看5次笑5次

政治熱門新聞

快訊／8400億紓困預算三讀通過！　首波補助6月4日入帳

搶先郭董！台大教授獲1000萬劑疫苗　今向衛福部遞申請書

快訊／侯友宜宣布：1200坪大型疫苗接種站正式啟動　每天快篩2千人

即／前立委被爆特權打疫苗　黃昭順說話了

快訊／新北78.8萬人劃進熱區

LIVE／蔡英文17：00發表談話　上火線談防疫、疫苗進度

快訊／柯文哲鬆口「疫情降溫」　下一步戰略曝光

快訊／柯文哲不跟進買菜看身分證　「難道要派一大堆警察檢查？」

韓國瑜出手了！捐1萬多份醫療物資：自己的人民自己救

快訊／蔡英文：疫情已經趨緩　即將進入大規模疫苗接種階段

快訊／通姦罪違憲！　立法院三讀刪除《刑法》第239條

快訊／新北本土+171例足跡曝！

曾收115萬劑疫苗自打臉　時任副署長是陳時中

黃昭順被爆「貴賓室打疫苗」　陳其邁怒了

更多熱門

相關新聞

新北6/1新增淡水、泰山「熱區防疫中心」

新北6/1新增淡水、泰山「熱區防疫中心」

中央流行疫情指揮中心31日公布，全台新增274例本土病例，其中新北市增加171例，全台最多。新北市長侯友宜召開防疫應變會議記者會，宣布6月1日起，再新增兩區高風險熱點地區，包括淡水區5里、泰山區7里，受關懷及規範人數逾8萬人。

侯友宜：新北一定會慢台北幾天趨緩

侯友宜：新北一定會慢台北幾天趨緩

新北13警染疫　侯友宜：一定讓大家100%打得到

新北13警染疫　侯友宜：一定讓大家100%打得到

3醫護遭確診翁砍傷　侯友宜不捨：這麼認真還受到傷害

3醫護遭確診翁砍傷　侯友宜不捨：這麼認真還受到傷害

快訊／新北疫苗接種率遭酸　衛生局曝光最新進度

快訊／新北疫苗接種率遭酸　衛生局曝光最新進度

關鍵字：

新北市侯友宜疫情熱區

讀者迴響

熱門新聞

快訊／8400億紓困預算三讀通過！　首波補助6月4日入帳

搶先郭董！台大教授獲1000萬劑疫苗　今向衛福部遞申請書

快訊／再增15死！今增274例本土、73例校正回歸

「孩童家庭防疫補貼」6／15起每人1萬

疫情再2個月見曙光？　醫：歹勢太久了！現在就看到

李千那「從沒想過會被詐騙」！

快訊／桃園宣布「市場分流」：與新竹同步實施

鮪魚路邊親密任摸　男友手伸衣內

即／雙和醫院「確診病患持刀砍醫護」

「高端疫苗」亮燈跌停　股民：先賣先贏

台灣西側「這一坨很大」恐劇烈暴雨　「下午須注意」

快訊／陳宗彥11:30召開臨時記者會說明

遭確診男持刀砍…雙和醫院「3護理師傷勢曝」！

盧秀燕罕見動怒　開頭怒嗆蔡英文

灌全台水庫！單日累積雨量出爐　最大贏家破257毫米

更多

最夯影音

更多
禾浩辰「女友視角」伏地挺身！宋芸樺：女粉絲全醒　想CUE偶像「出現蔡昌憲」..柯震東：吼唷～～

禾浩辰「女友視角」伏地挺身！宋芸樺：女粉絲全醒　想CUE偶像「出現蔡昌憲」..柯震東：吼唷～～
四級警戒一周只能「採買3次」　民眾怨太少！原因曝光網罵翻

四級警戒一周只能「採買3次」　民眾怨太少！原因曝光網罵翻

台北醫院急診外臨時搭棚躺病患 民憂淋雨...院方：床與帳篷有距離

台北醫院急診外臨時搭棚躺病患 民憂淋雨...院方：床與帳篷有距離

岳母確診「無救護車送醫」5小時亡　台商無奈大嘆：台灣醫療不堪一擊

岳母確診「無救護車送醫」5小時亡　台商無奈大嘆：台灣醫療不堪一擊

《火神的眼淚》有第2季！　群星看完結局「悲憤痛哭」劇迷全崩潰

《火神的眼淚》有第2季！　群星看完結局「悲憤痛哭」劇迷全崩潰

熱門快報

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！
最即時！最多元！最豐富！

【有獎】寫出疫情下的心聲

【有獎】寫出疫情下的心聲

疫情重創經濟，中小企業面臨倒閉，醫療崩壞在即！在動盪中，寫出屬於你的故事。

全民防疫毛毛商城享89折

全民防疫毛毛商城享89折

【全民防疫】寵物雲毛毛商城全館89折！好評再延長～

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面